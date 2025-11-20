BLACK SALE $990
    Feria Internacional del Libro de Valparaíso cumple 10 años promoviendo la lectura en la región

    Entre el 5 y el 7 de diciembre, el Parque Cultural de Valparaíso - Ex Cárcel (PCdV - Ex Cárcel) se llenará de literatura, con un centenar de editoriales que ofrecerán sus catálogo. Marcada por los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral, la FILVA es abierta y gratuita a todo público.

    Equipo de Culto
    Más de un centenar de editoriales llegarán al puerto para ser parte de la décima edición de la Feria Internacional del Libro de Valparaíso (FILVA).

    Durante los días 5, 6 y 7 de diciembre de 11.00 a 19.30 horas, se realizará en las dependencias del Parque Cultural de Valparaíso - Ex Cárcel (PCdV - Ex Cárcel), la 10ª versión de este encuentro, que nuevamente reunirá más de un centenar de casas editoriales y sus catálogos, lanzamientos y otros eventos.

    La FILVA tiene como misión y visión visibilizar y potenciar al ecosistema del libro, el fomento lector y escritor en la Región de Valparaíso con énfasis en la generación de públicos que disfruten de la lectura desde la infancia, dignificando los oficios y saberes de los territorios a través de la descentralización, la equidad cultural y el acceso a eventos de alta calidad desde la autogestión y el trabajo colaborativo.

    Como señaló Gladys González desde la organización, “cumplimos 10 años de trabajo autogestionado y descentralizado con FILVA, que se ha mantenido en el tiempo gracias a la voluntad de quienes trabajamos en este proyecto, muchas veces de manera gratuita; el Parque Cultural de Valparaíso y las editoriales que participan en cada versión, por lo que definimos esta feria como cooperativa”.

    Este año dan apoyo a la actividad dos fondos concursables articulados para esta instancia, uno de ellos es FICVAL, de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, y el Programa Puntos de Cultura Comunitaria de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Valparaíso.

    Actividades, talleres y colaboraciones

    Habrá variadas actividades para todas las edades durante los 3 días de FILVA, todas las actividades son gratuitas y abiertas al público.

    Destacamos las obras de teatro familiares los días viernes, sábado y domingo, especialmente programadas para escuelas, liceos, organizaciones vecinales y quien quiera asistir a disfrutar de ellas.

    Para coordinar grupos pueden escribir al correo ongelcardo@gmail.com

    También hay talleres de artistas de la región todos los días de la feria, de bordado, serigrafía, fanzine, ilustración, entre otros que requieren inscripción mediante formulario. También pueden llegar el mismo día y sumarse si hay cupo.

    La programación completa se puede revisar enwww.parquecultural.cl.

