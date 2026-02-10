Festival de stand up comedy reúne a los más connotados comediantes chilenos del género

Esta vez no será el Festival de Viña, tarima que todos conocen. Pero sí será en la Quinta Vergara.

La productora Bizarro acaba de anunciar el festival de comedia Mejor imposible, un show de larga duración que reúne a los más connotados exponentes de la escena del stand up nacional.

¿Cuándo es la cita? El día 3 de abril.

Y los invitados ya pueden ser considerados clásicos: Alison Mandel, Fabrizio Copano, Chiqui Aguayo, Pedro Ruminot, Juan Pablo López y Sergio Freire.

“Todos ellos darán a conocer lo mejor de sus rutinas las que han llevado en el último tiempo a alzarse dentro de los personajes más queridos del circuito de comediantes en Chile y también en el extranjero”, describe un comunicado.

La preventa de entradas para clientes de BancoEstado se realizará desde el día viernes 13 de febrero a las 10:00 (AM). En tanto, la venta general se llevará a cabo a partir del domingo 15 de febrero a las 10:30 hrs. (AM), o hasta agotar el stock de la preventa, a través del sistema Puntoticket.