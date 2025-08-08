SUSCRÍBETE
Culto

Festival Red Stage presenta line up con 1915 y Yorka

El evento se realizará el viernes 10 de octubre, a las 20:30 horas en Matucana 100. Contará con la participación de 1915 (Argentina), Yorka, Metalengua, El Último Viaje y Galia.

Por 
Equipo de Culto

Un nuevo festival se suma a la oferta de eventos musicales de la temporada. Se trata de Red Stage un evento que reunirá a destacados artistas del circuito indie y pop-rock.

La iniciativa es del sello discográfico Red Poncho, que celebra sus 11 años de existencia en la escena independiente.

“Queríamos crear un espacio que representara nuestra visión musical, que conecte con nuestro público y que, a la vez, brinde visibilidad a artistas con propuestas únicas. Esta primera versión de Red Stage es sólo el comienzo”, comentan desde Red Poncho.

Red Stage ya tiene a sus artistas confirmados. Encabeza la aclamada banda argentina 1915, que regresa a Chile con su vibrante propuesta de rock alternativo. Completan el cartel Yorka, dúo que se ha hecho un nombre en el pop local; Metalengua, dúo revelación ganadores de la competencia folclórica del Festival de Viña 2025; El Ultimo Viaje, banda pop rock; y Galia, una de las nuevas voces del pop chileno.

El festival se realizará el viernes 10 de octubre, a las 20:30 horas en Matucana 100. Las entradas para Red Stage ya están disponibles por sistema Ticketplus.

Festival Red Stage1915YorkaM100Música

