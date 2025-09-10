SUSCRÍBETE
Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”

Hace unos días, el músico se quejó de que la audiencia de un concierto en la capital peruana no reaccionara como habitualmente suele suceder en sus espectáculos. Algunos usuarios lo disculparon.

Por 
Equipo de Culto
Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”

Fito Páez es un hombre de shows vibrantes. Habitualmente, sus conciertos tienen energía a tope, sustentada en sus variados himnos facturados durante varias décadas. A rodar la vida, por ejemplo, es un festín de poleras al aire y gente saltando.

Por eso el rosarino se sorprendió el pasado 9 de septiembre en el escenario del Multiespacio Costa 21 en Lima, cuando la gente no reaccionó de esa manera en un espectáculo parte de su tour ‘Páez Tecknicolor’. El artista se mostró absolutamente sorprendido y hasta molesto.

Los reproches de Fito Páez

El argentino interrumpió en repetidas ocasiones su presentación para reclamar la falta de entusiasmo del público, lanzando frases que no pasaron inadvertidas, como “parece un cementerio esto, no una fiesta de rock and roll”.

Durante el espectáculo, Fito Páez interpretó varios de sus clásicos, incluidos El amor después del amor, Dos días en la vida, Circo beat y 11 y 6. A medida que avanzaba la noche, la respuesta del público en Lima fue mucho más tibia de lo que el propio músico esperaba, y no mejoró con el curso de la velada.

“Prendé a la gente por favor”, pidió en voz alta desde el escenario, buscando un cambio de actitud colectiva.

Fito-Páez la-tercera

En otro momento, el artista agregó reprochando: “A ver si despertamos un poquito, no sé qué está pasando, hay una niebla cósmica que está invadiendo el mundo y los está durmiendo a todos, esto es todo lo contrario, acá se viene a vivir y a gozar”.

Al finalizar el encuentro, el músico intentó revertir el clima dejando un mensaje conciliador: “Salud, dinero y amor para todo el mundo y a despertar que el mundo está vivo”.

Luego del evento, Fito Páez utilizó sus redes sociales para enviar un gesto amable hacia sus seguidores peruanos. Con una foto en su cuenta de Instagram, compartió un agradecimiento breve y afectivo: “Gracias Lima! El aura intacta y brillante bajo tu cielo! Hasta la próxima! Todo mi amor! Fito”. Este mensaje despertó aún más comentarios y reacciones por parte de los asistentes en las redes sociales.

Algunos usuarios atribuyeron a la presencia masiva de asientos como el factor responsable de que el público no haya estado tan “prendido”. de hecho, la queja apuntaba a que era inadmisible tener sillas en un show de rock.

Más sobre:Fito PáezLimaPerúMúsicaMúsica culto

