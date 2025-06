Francisco Pérez-Bannen y Patricia Rivadeneira entran al mundo paranormal en Una Luz Negra: “Es un thriller a fuego lento”

En Santiago de Chile no hay demasiadas personas que se llamen Jorge Ferrer Buriard y que se parezcan físicamente. Pero si el más joven de los dos murió no hace demasiado tiempo, es probable además que su madre se obsesione con el homónimo que aún vive. Esta singular experiencia es la que le ocurre a Josefina, una mujer que a través de su hija sabe de la existencia de este otro hombre, de profesión arquitecto y unos cuantos años mayor que el muchacho fallecido hace cuatro años.

Todo en la película Una Luz Negra, de Alberto Hayden, tiene una cualidad misteriosa y elusiva, empezando porque nunca se sabe la razón de la muerte del hijo de Josefina (Patricia Rivadeneira). Tampoco hay explicación para el curioso devenir de Jorge (Francisco Pérez-Bannen), que en algún momento le cede más presencia a Josefina. O para ser exactos, a Josefina y a los ruidos, sonidos, crujidos y señales que inundan la casa en que vive.

El arquitecto Jorge Ferrer Buriard (Francisco Pérez-Bannen) en Una Luz Negra, de Alberto Hayden.

¿Es esta una película de fantasmas? ¿Es una historia de una madre que pierde la razón? ¿Existe realmente este otro Jorge Ferrer Buriard? Todas estas preguntan inquieren al espectador al ver la ópera prima de Hayden, un trabajo bastante diferente a lo que se ve habitualmente en el panorama cinematográfico chileno y que acaba de llegar a los cines locales.

Exhibida con buenas críticas en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires (Bafici) 2024, Una Luz Negra es un filme de larga data y que recorrió nada menos que 14 años desde su génesis.

“Esta película está hecha con mucho tesón. Hay que recordar que el primer teaser con Patricia Rivadeneira tiene 14 años. Es decir, éramos jóvenes cuando lo hicimos”, cuenta Francisco Pérez-Bannen. “Lo que hizo el director Alberto Hayden fue ir perfeccionando toda esta historia a medida que pasaba el tiempo y hasta puedo decir que los actores envejecimos con ella”, complementa Patricia Rivadeneira.

Patricia Rivadeneira en una escena de Una Luz Negra.

Sobre su personaje, un tipo de vida aparentemente relajada, el actor precisa: “Lo interesante es que Jorge tiene una vida bastante armadita y con poco riesgo, pero de repente al ser contactado por esta mujer (Josefina) inicia una aventura y un viaje que lo saca de la rutina. En algún momento, la posta de la historia la toma Josefina en su casa, que convive cada vez más con esta presencia inquietante”.

Para Patricia Rivadeneira, la pérdida es un tema que cruza toda la historia. “Mi personaje es el de una madre que pierde al hijo. Eso es tan terrible, que ni siquiera existe un nombre para designar a tal estado. Existe el huérfano, que es el hijo que perdió a sus padres. O la viuda, que ya no tiene a su esposo. Pero no hay calificativo para la madre que ya no tiene hijos. Es así de ominoso”.

El actor Francisco Pérez-Bannen en Una Luz Negra.

¿Una de fantasmas?

Según Francisco Pérez-Bannen, el realizador Alberto Hayden ha utilizado el concepto de “thriller emocional” para referirse a Una Luz Negra. “Me gusta que la llame así. Es un thriller a fuego lento. No hay violencia física ni psicológica, no hay sangre. Yo diría que todo es más bien en la línea de un suspenso muy elegante y muy bien trabajado, elusivo y al mismo tiempo sugerente”, explica el actor.

Él cree que la historia se maneja en el terreno de lo no racional, de lo que no se explica de manera convencional. “Esta historia interpela al espectador y le pregunta cómo es su convivencia con este tipo de situaciones. Básicamente como es la convivencia con los que han partido o con las energías que están en otros planos”, postula.

“Abre la posibilidad a que cada persona vaya completando la experiencia con lo que cree y percibe. Y hay muchos que tienen cerrados esos canales, pues son demasiado materiales y concretos”, agrega.

Jorge (Francisco Pérez-Bannen) en casa de Josefina en la película Una Luz Negra.

Rivadeneira también comulga de cierta manera con la interpretación de su compañero de rodaje. “Es un largometraje acerca de como las personas que hemos querido y que conocimos pueden vivir más allá de su existencia. En ese sentido, claro, si es una película de fantasmas”, plantea.

Durante el rodaje de la producción hubo algunas anécdotas que algo tienen que ver con las casualidades del destino, tal como le sucede a Josefina al enterarse de la existencia de Jorge.

“En la filmación conocí a Antonia Bannen, que interpreta a la hija del personaje de Patricia Rivadeneira. Ella es una prima, de una rama de la familia, pero no la conocía. Fue un regalo de la película. Es curioso, porque tiene cierto paralelismo con lo que le pasa a mi protagonista, que se entera de que hubo alguien con exactamente su mismo nombre”, cuenta el actor.

Más contemplativa que propensa a los efectos, Una Luz Negra hace especial uso del sonido que envuelve a la acción de los personajes. De ese manejo acústico depende buena parte del aura misteriosa que tiene la cinta de Alberto Hayden y por eso la sala de cine es la recomendación ideal para instalarse a verla. En eso, Francisco Pérez-Bannen y Patricia Rivadeneira otra vez coinciden absolutamente.