Gamuza, la revelación del bolero chileno lanza “Me faltabas tú”

Me faltabas tú, es el dramático título de la nueva canción del trío Gamuza, dedicados cultores del bolero en un lenguaje musical moderno.

La canción es el cuarto y último single de adelanto de su nuevo disco que saldrá a las plataformas en octubre próximo. Se trata de una composición que trata sobre la pérdida y la búsqueda, es una reflexión en torno a la soledad.

“La historia de esta canción es muy personal. En ese momento, yo estaba saliendo con alguien a quien le gustaba mucho la música, pero me decía que las canciones que yo hacía eran demasiado tristes o de desamor, muy de despecho. Así que Me Faltabas Tú fue mi intento de hacer una canción de amor para ella. A ella le gustaba mucho Cultura Profética, y a través de ellos conocí el bolero original que se llama igual. Tomé ese mismo título porque lo encontré muy lindo y, a partir de ahí, hice una nueva propuesta musical”, comenta Gonzalo Anaís, vocalista de Gamuza.

“Efectivamente, Me Faltabas Tú es una muy buena carta de presentación para el nuevo disco. Transmite muy bien cuáles son las emociones y las texturas sonoras que buscamos explorar en esta nueva entrega. Creo que es una bienvenida amable a lo que serán estas nuevas experiencias; es como si la canción te tomara de la mano y te llevara por este camino que hemos preparado para que recorran”, agrega Diego Casas, percusionista de la banda.

La próxima presentación de Gamuza será este sábado13 de septiembre en el Jardín Mallinkrodt, a partir de las 18:00 hrs.

Escucha Me faltabas tú a continuación