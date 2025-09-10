SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Guns N’ Roses y Sweet Child O’ Mine, la historia de un hit que no le gustaba a Slash

Un 10 de septiembre de 1988, el tercer sencillo del disco debut, Appetite for Destruction, llegó al tope de las listas en Estados Unidos. Fue el primer éxito de la banda de Axl Rose y Slash. Demostró la capacidad del grupo para explorar diferentes territorios musicales más allá del hard rock, a través posiblemente de su mayor himno.

Felipe RetamalPor 
Felipe Retamal
Guns N’ Roses y Sweet Child O’ Mine, la historia de un hit que no le gustaba a Slash

Es uno de los riffs más famosos de la historia y por años, el principal rumor fue que surgió casi como un ejercicio de calentamiento. Pero la introducción de Sweet Child O’Mine, que le dio el pase a la masividad a Guns N’ Roses, tuvo más de inspiración que de casualidad.

A contrapelo del rumor, Slash aseguró que todo surgió una tarde en que había conectado la guitarra para tocar, en la casa que compartía con el grupo en Los Angeles. “No fue un ejercicio de calentamiento -dijo al podcast de Eddie Trunk-. Estaba sentado en la casa donde vivía Guns en un momento dado —creo que fue en el 86— y se me ocurrió este riff. Simplemente estaba experimentando y juntando notas, como cualquier riff".

Aunque a Slash le pareció un riff común y corriente, al guitarrista Izzy Stradlin le encantó. Pensó que debía transformarse en una canción, así que conectó su guitarra y logró descifrar una progresión de acordes que va en los muy comunes Re, Do y Sol. Así, poco a poco, empezaron a armarla.

Guns N' Roses

El bajista Duff McKagan le sumó un toque personal; un breve pero ágil riff de cuatro compases, que parece fluir por las notas altas de su bajo eléctrico Fender. No sabe cómo construyó ese riff. Pareciera que vino desde algún lugar.

“Simplemente sucedió”, le dijo al portal Guitar World. “En realidad, todo es producto de lo que escuchas y de lo que te influenció, y luego de lo que oyes y de lo que crees que es adecuado para el papel; o te sale o no. Nunca he intentado forzar ninguna línea de bajo; o me sale o no”.

Aún así, Slash no estaba convencido con la canción. “Sabes, Guns N’ Roses siempre fue una banda de hardcore puro, al estilo de AC/DC, con mucha actitud”, le dijo al locutor de radio Kidd Chris en 2014. “Si hacíamos baladas, eran blues. Esta era una balada con ritmo rápido. Es una de las cosas más alegres que puedes escribir. Pero al mismo tiempo, es una gran canción —no la critico—, pero al mismo tiempo, simplemente no encajaba con el resto de nuestra, por así decirlo, rutina. Y, por supuesto, sería el mayor éxito de nuestra vida”.

Slash

A pesar de las dudas de Slash, el grupo trabajó y pronto lograron dar con una estructura. Fue el momento en que apareció el cantante Axl Rose, quien había escuchado todo en una habitación posterior. Se dio cuenta de que había una buena canción en ciernes.

A pesar de que Guns N’ Roses se presentaba como una banda de rock sudoroso y duro, Rose optó por la tangente y escribió una letra sobre el amor y los recuerdos. En particular, sobre su entonces pareja Erin Everly, hija de Don Everly, de los Everly Brothers. Pero también sumó algunas imágenes de la niñez. “El verso ‘blue sky’ fue, de hecho, uno de mis primeros recuerdos de infancia: mirar el cielo azul y desear poder desaparecer en él porque era tan hermoso”, contó a Los Angeles Times.

Ciertamente, Sweet Child O’Mine era distinta a otras canciones que habían escrito de cara a su primer disco, el célebre Appetite for destruction (1987). Estaba lejos de la rudeza de bar de Welcome to the jungle o el entramado épico de Paradise City. Por eso en principio no se pensó como single; el debut fue con el doble cara A, It’s So Easy y Mr. Brownstone.

Sweet Child O’Mine fue finalmente el tercer single de promoción, el todo o nada. Y la apuesta resultó. Fue el primer número 1 de la banda en Estados Unidos, puesto al que llegó el 10 de septiembre de 1988. Se mantuvo allí durante dos semanas, justo cuando la banda giraba como teloneros de Aerosmith.

Se volvió en uno de los temas clásicos de Guns N’ Roses y le abrió otro público. Hasta hoy es reproducida y versionada. En 2008, la revista Uncut le preguntó a Slash cuál era el lugar más raro en que la escuchó. “Lo más raro es escuchar versiones de Sweet Child O’ Mine con música ambiental en ascensores y centros comerciales. Incluso he escuchado un arreglo para arpa. Hace poco estuve en un hotel y el pianista del salón la estaba tocando. Siento una mezcla de emociones cuando eso sucede. En parte es “¡Guau, esa es nuestra canción!”, en parte es vergüenza de siquiera notarla, en parte es desconcierto de que alguien más toque tu música, alguien que no te conoce, que nunca te ha conocido, que simplemente toca tu música como parte de un sinfín de piezas que tiene que tocar. Imagina cómo se debe sentir, por ejemplo, Paul McCartney, al escuchar su música en todas partes".

Escucha Sweet Child O’ Mine a continuación

Lee también:

Más sobre:Sweet Child O’ MineGuns N' RosesSlashAxl RoseDuff McKaganIzzy StradlinAppetite for destructionMúsicaMúsica Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El Gobierno de Polonia convoca una reunión de urgencia tras el derribo de drones de Rusia en su espacio aéreo

Homicidio en La Pintana: Un hombre fallecido y un herido tras balacera en una vivienda

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Jueza federal frena temporalmente el despido de la gobernadora de la FED ordenado por Trump

Polonia cierra su espacio aéreo tras el reporte de drones rusos y despliega a sus Fuerzas Armadas

Detienen a sujeto que cometía robos dentro de la autopista Vespucio en Lo Espejo

Lo más leído

1.
Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

2.
Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

5.
Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Homicidio en La Pintana: Un hombre fallecido y un herido tras balacera en una vivienda
Chile

Homicidio en La Pintana: Un hombre fallecido y un herido tras balacera en una vivienda

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Detienen a sujeto que cometía robos dentro de la autopista Vespucio en Lo Espejo

Boom de rentas vitalicias: compañías de seguros registran récord de ventas en lo que va de 2025
Negocios

Boom de rentas vitalicias: compañías de seguros registran récord de ventas en lo que va de 2025

Ricardo Matte renuncia al consejo directivo del Fondo Autónomo de Protección Previsional

Leonidas Vial se asocia con grupo colombiano para presentar oferta vinculante por Banmédica

Quién era Juan Ortelli, el reconocido periodista que falleció a los 43 años
Tendencias

Quién era Juan Ortelli, el reconocido periodista que falleció a los 43 años

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Sigue en vivo el evento de Apple: nuevo iPhone 17, AirPods y más anuncios

Dónde y a qué hora ver el Superclásico entre Colo Colo vs. U. de Chile por la Supercopa
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver el Superclásico entre Colo Colo vs. U. de Chile por la Supercopa

Apenas un minuto y medio: la insólita conferencia del DT de Venezuela tras quedar fuera del repechaje mundialista

Nicolás Córdova: “Demostramos que no estamos para ser últimos”

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

HBO Max presenta nuevo documental de Jesse & Joy para el 25 de septiembre
Cultura y entretención

HBO Max presenta nuevo documental de Jesse & Joy para el 25 de septiembre

Del Favero anticipa nuevo disco con “Hicimos de los Días”

Viña del Mar sale al mundo: avanzan obras de mejoramiento de la Quinta Vergara

El Gobierno de Polonia convoca una reunión de urgencia tras el derribo de drones de Rusia en su espacio aéreo
Mundo

El Gobierno de Polonia convoca una reunión de urgencia tras el derribo de drones de Rusia en su espacio aéreo

Jueza federal frena temporalmente el despido de la gobernadora de la FED ordenado por Trump

Polonia cierra su espacio aéreo tras el reporte de drones rusos y despliega a sus Fuerzas Armadas

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud
Paula

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo