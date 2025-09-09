El legendario show de David Bowie en Montreux se escuchará en audio inmersivo

El recordado show de David Bowie en el Montreux Jazz Festival, de 2002, podrá disfrutarse en sesiones de audio inmersivo de alta calidad.

Aquella es la invitación del estudio Omni Soundlab, el más reconocido del país en cuanto al desarrollo del formato Dolby Atmos. Es uno de sus habituales eventos, producidos junto a Pitchblack Playback, las habituales sesiones en la oscuridad.

Esta vez, el evento de escucha agendado entre el 12, 13 y 14 de septiembre, se organizó directamente junto al equipo que trabaja con el legado del fallecido artista, clave en la música popular. Es parte de las habituales sesiones de escucha en la oscuridad.

El registro del concierto, es parte de I can’t give everything away, la nueva caja recopilatoria de doce CD y dieciocho piezas en vinilo y formato estándar de descarga/transmisión digital.

En aquel show, del 18 de julio de 2002, Bowie interpretó un set de 31 temas, que además de clásicos como Ashes to ashes, Changes y Starman, sumó un bloque en cantó casi al completo su legendario álbum Low, uno de los imprescindibles de su Trilogía de Berlín.

Las sesiones de escucha se desarrollarán en el estudio Omni Soundlab (Condell 1307) y las entradas se pueden adquirir en su sitio web.