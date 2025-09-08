Jorge González elogia a Miguelo, el “Negro” Piñera y Myriam Hernández: “Hicieron cosas valiosas musicalmente”

Habló Jorge González, y como cada vez que lo hace, el exprisionero siempre deja alguna cosita. Hace pocos días concedió una entrevista para su programa El Cuarto de Música, que conduce Cristián “Chico” Pérez en el canal de YouTube homónimo.

En la ocasión, habló de referentes de la música chilena de los 80 y 90. En el primer caso, aludió al fallecido Miguel “Negro” Piñera y a Miguelo. “Me encanta que entrevistes a artistas. Que entrevistes al ‘Negro’ Piñera y a toda esa gente que yo pienso que hay que revindicar. A todos esos colegas, por ejemplo a Miguelo, que no eran mis mejores amigos en aquella época, pero eran colegas y estuvieron ahí… Y merecen estar ahí. Hicieron cosas valiosas musicalmente, según yo”, afirmó.

En tanto, González también se refirió a la popular baladista Myriam Hernández. Esto, recordando cómo la EMI promocionó su álbum El futuro se fue (1994), un disco según él, “impromocionable”.

“Nunca tuve tanta relación con los sellos. En el (camino) solista estuve más acompañado, lo que era bueno porque eran buenos tipos, pero malo porque no tenían idea de cómo promocionar lo mío. Sabían cómo promocionar lo de Myriam Hernández, sin duda. Ella es más accesible. No digo que sea menos bueno, es diferente. Es más fácil llegar a la radio con Myriam Hernández que llegar conmigo”.

A renglón seguido, Pérez le retrucó: “A la EMI le funcionó la promoción con la Myriam”. Y González contestó: “¿Con la Myriam? No tenían cómo (les fuera mal), si ella canta de miedo y es chora. Tenía un par de canciones bastante buenas". Y amén de su gusto por el pop, mencionó que le gustaban El hombre que yo amo, Mío y Huele a peligro.