The White Lotus apunta a Francia y llega sin cartel de favorita a los Emmy 2025

Más allá de los permanentes cambios de locación y elenco, y de ajustar las dosis de drama y comedia en cada entrega, The White Lotus ha sido un ejemplo de consistencia en las nominaciones a los Emmy: en 2022 obtuvo 20 candidaturas, en 2023 cosechó 23 menciones y este 2025 volvió a llegar a 23.

Por la primera consiguió diez triunfos y por la segunda alcanzó cinco. ¿Cómo le irá con la tercera, actualmente en competencia? Este fin de semana su primer apronte no fue alentador: en las categorías técnicas de los Emmy (también conocidos como Creative Arts Emmy Awards) sólo ganó uno de los 13 premios a los que aspiraba.

Fabio Lovino/HBO

Esa única victoria fue por la canción de títulos creada por el compositor chileno Cristóbal Tapia de Veer. El mismo que ya había triunfado en otras tres ocasiones en los Emmy y que recientemente se marginó de la cuarta temporada debido a sus discrepancias con Mike White, el cerebro de la serie.

“Respeto a la Academia porque esos votos no se pueden comprar. Ninguna campaña de difamación los afectó. Gracias, esto significa mucho para mí en muchos sentidos. Me alegra que hayan conectado con esta melodía, porque fue una experiencia increíble crearla”, escribió el músico en sus redes sociales este domingo, sin mencionar a HBO ni al realizador ni a ninguno de sus colaboradores.

La batalla principal de The White Lotus se celebrará este domingo 14 a partir de las 21 horas (transmisión de TNT y HBO Max). En el Peacock Theater, en una ceremonia conducida por Nate Bargatze, la ficción disputará los galardones a Mejor serie de drama, Mejor dirección de serie de drama y Mejor guión de serie de drama. Además, siete de sus actores y actrices aspiran a las categorías de soporte.

Su principal amenaza es Severance, la apuesta de ciencia ficción de Apple TV+, que, además de salir triunfante de la premiación del pasado fin de semana, es la máxima nominada de esta edición a nivel global (27 candidaturas). La otra contendiente fuerte es The pitt, que los portales estadounidenses ubican en el segundo lugar de sus pronósticos. En resumen, el panorama no luce alentador.

A Francia los pasajes

La búsqueda de nuevas locaciones de The White Lotus siempre concita la atención de los fanáticos. Este año, después de que HBO inscribiera la marca “The White Lotus” en el registro del Instituto de Propiedad Industrial (INAPI), incluso se especuló con que la producción desembarcara en Chile. Una posibilidad remota que por el momento no se materializará.

Ahora todo apunta a que la serie volverá a Europa, donde desarrolló su segundo ciclo. Según publicó Deadline, Mike White y el canal ya escogieron Francia como escenario de la cuarta temporada.

El medio apuntó a un hotel en específico como potencial locación: el Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, un lujoso complejo propiedad de la cadena Four Seasons que se encuentra en la península de Cap-Ferrat, en la Riviera Francesa. Un entorno que le permitiría conservar la estética costera de las primeras tres entregas.

De mantenerse la alianza con Four Seasons (algo que el medio no da por cerrado), aparecen otras dos opciones sobre la mesa: el de Megève, en los Alpes franceses, y el Hotel George V, en el centro de París.

“Para la cuarta temporada quiero alejarme un poco de la típica escena de olas rompiendo contra las rocas”, indicó White en un video que acompañó la emisión del episodio final del tercer ciclo. “Pero siempre hay espacio para más asesinatos en los hoteles White Lotus”.

El regreso a ese continente sería plenamente coherente con las declaraciones que Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, brindó a Deadline en febrero pasado: “No puedo decir exactamente dónde aterrizaremos, pero lo más probable es que sea en algún lugar de Europa”, señaló la ejecutiva.