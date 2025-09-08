Tras su polémico adiós: chileno Cristóbal Tapia de Veer vuelve a ganar el Emmy por The White Lotus

Este fin de semana se entregaron las categorías técnicas de los Emmy 2025 (también conocidos como Creative Arts Emmy Awards). Tal como en septiembre de 2022 y en enero de 2024, entre los ganadores estuvo Cristóbal Tapia de Veer, el compositor chileno que reside en Canadá y que es responsable de la música original de los tres ciclos de The White Lotus.

El artista fue galardonado por el tema principal de la tercera temporada de la alabada serie de HBO, superando a sus colegas de La residencia, Dept. Q, Amigos y vecinos, Duna: La profecía y Lazarus. Es su segundo triunfo en la categoría y el cuarto en general. En cuanto a la producción, no fue una cosecha positiva: perdió en los otros 12 apartados a los que postulaba.

Foto: HBO

El reconocimiento llega unos meses después de que se hiciera pública la disputa de Tapia con Mike White, creador, director y guionista de la ficción, lo que precipitó su salida del equipo. El músico deslizó algo de ese tenso episodio en su primera publicación tras su victoria en la ceremonia.

“Respeto a la Academia porque esos votos no se pueden comprar. Ninguna campaña de difamación los afectó. Gracias, esto significa mucho para mí en muchos sentidos. Me alegra que hayan conectado con esta melodía, porque fue una experiencia increíble crearla”, indicó en sus redes sociales este domingo.

El artista no asistió a la gala, donde también estaba nominado a Mejor composición musical para una serie (banda sonora original de drama). Esa distinción recayó en Theodore Shapiro (Severance).

La polémica entre ambos se reveló en abril pasado. En entrevista con The New York Times, Tapia indicó que sus diferencias creativas con el showrunner fueron creciendo con el paso del tiempo y que alcanzaron su punto de máxima tirantez mientras trabajaban en la historia ambientada en Tailandia.

Mark Von Holden

“Me dije: bien, esto es como una banda de rock en la que he estado antes, donde el guitarrista no entiende al cantante en absoluto”, declaró.

HBO ya confirmó la renovación de la serie para un cuarto ciclo. Por ahora se desconoce quién ocupará el lugar que dejó vacante el músico nacional.