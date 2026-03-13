Gepe en Lollapalooza 2026: el punto más alto en lo que va de la primera jornada

Gepe en Lollapalooza 2026: el punto más alto de la primera jornada FOTO: PABLO VÁSQUEZ ROCHA - LA TERCERA

A la mitad de la tarde, cuando el termómetro marcaba unos calurosos 29 grados apareció Gepe en el Cenco Malls Stage. Con los sabrosones acordes de CUMBIA chica inició su presentación. El tema marca lo que han sido los últimos álbumes del sanmiguelino, incursionando en lo caribeño.

Pero Gepe tiene una carrera larguísima. Por ello, siguió con Por la ventana, su clásico del álbum Audiovisión que fue reconocido por el respetable. Al tema le sumó un interesante arreglo con saxo que le da una vibra diferente. Más juguetona, medio Careless whisper.

Así, en medio del calor, Gepe hizo un repaso por su carrera. Sonaron las canciones que ya todo el mundo conoce como Fruta y té, Bacán tu casa, Campos magnéticos, Hambre o Hablar de ti con otras menos evidentes como Marinero capitán, noche D sol, Ser amigos, Paloma o Invierno (que cantó junto a Belencha) que a pesar del paso del tiempo no aflojan. De hecho, Gepe mantiene impecable su registro y su técnica vocal.

FOTO: PABLO VÁSQUEZ ROCHA - LA TERCERA

Un momento estelar fue la aparición de Cancamusa, con quien Gepe interpretó Dopamina, la canción que grabó junto a la valdiviana para su álbum del mismo nombre. Y a renglón seguido hicieron Alfabeto, de Gepe, con Cancamusa en la batería (alguna vez la tocó también la mismísima Juanita Parra). Hasta esa hora, era el momento más estelar de la primera jornada del Lollapalooza Chile 2026. Sentada tras la nave, Cancamusa la interpretó de manera sólida manejando con precisión el intrincado arreglo de raíz folklórica del tema.

Comentario aparte para el sólido nivel de la banda de apoyo, con batería, percusiones y hasta una sección de bronces. Pero menciones para el hombre que toca charango es MACO (Marcelo Cornejo) quien de hecho sale en la portada del último álbum de Gepe, UNDESASTRE, y en el bajo, Miguel Molina. Este, en rigor, es un guitarrista virtuoso que se acomodó sin problemas a las 4 cuerdas. Ambos, colaboradores habituales de Gepe.

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En el bloque final, Gepe interpretó la muy movida Bomba Chaya y su imaginativa versión de Las Flores, de Café Tacvba. Un epílogo en lo alto que redondeó una presentación sólida. El punto alto de la primera jornada de Lolla 26.

Gepe venía de presentarse en el pasado Festival del Huaso de Olmué, donde interpretó sus éxitos y estuvo acompañado por la cantante Catalina Plaza, vocalista de la banda Catalina y Las Bordonas de Oro.

En total, Gepe se ha presentado 4 veces en Lollapalooza Chile: 2013, 2016, 2019 y 2026.