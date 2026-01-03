Gran Turno Teatro: la obra de Los Contadores Auditores y el canal Turno que lleva la polarización política a la comedia musical

Una parodia de los espectáculos de varieté y de los shows televisivos de los años ochenta —como Martes 13 y Sábado Gigante—, que se cruza con la impronta de los noticieros de streaming nacionales como lo es Turno, y un panel de analistas que incluye a figuras como Darío Quiroga y Paula Walker. Así es Gran Turno Teatro, el montaje que busca sumergirse en el género del periodismo performático.

Se trata de un lenguaje escénico que ha comenzado a explorarse en Argentina por las distintas plataformas de streaming existentes del otro lado de la cordillera. Así, a partir de estos shows, los temas de contingencia se trasladan desde la pantalla al teatro.

“Esta mezcla de periodismo y teatro es algo que nunca habíamos hecho”, explica Juan Andrés Rivera, parte de la dupla que conforma la compañía teatral Los Contadores Auditores, colectivo a cargo de obras como Morir de amor, La incondicional, Provócame y El Asilo Contra la Opresión.

La idea vino desde el canal de streaming Turno quienes plantearon a la compañía teatral este proyecto: una obra inspirada en la “polarización que vive nuestra sociedad y la crisis política en la cual estamos sumergidos”, plantea Nicolás Copano, conductor del espacio de YouTube.

Todo esto canalizado en un un gran show que permita reflexionar sobre estas tendencias globales desde lo local, a través de una comedia musical que nos haga reír cuando dan ganas de llorar”, de acuerdo a las palabras del mismo Copano.

Humor y política en clave comedia musical

Rivera explica la decisión de adentrarse en este género que ha ganado terreno en el país vecino. “Ya existe mucho de performático en el periodismo, sobre todo en la época que nos tocó vivir. El teatro, y las artes en general se han nutrido mucho a lo largo de los años de la forma en que el periodismo refleja e interpreta la realidad. En ese sentido, no es algo necesariamente nuevo, pero sí sus posibilidades son muy grandes e inexploradas todavía”, comenta.

“Para escribir nos basamos mucho en el material que nos proporcionó el equipo de Turno, encabezado por Josefa Garrido —periodista, conductora de dicho canal de streaming, y coautora de la obra—. En especial un análisis del libro Anatomía del fascismo del historiador Robert O. Paxton”, agrega el dramaturgo cuyo trabajo creativo se caracteriza por el diálogo entre la cultura pop, el cancionero romántico latino y la estética ochentera.

“El universo de la revista, del estelar televisivo, del varieté, nos sirve como contenedor de la escena en esta nueva obra, y es el referente más cercano que tenemos de la última ‘era fascista’ que nos tocó vivir durante la dictadura. Nos reímos un poco de eso. ‘Vamos a tener que volver a Martes 13 y Dingolondango, donde las mujeres se tratan como un objeto, o todo puede terminar en un número musical, porque es la forma que tenemos de lidiar con la realidad’”, explica.

Música, cultura pop y opinión

El montaje cuenta con la participación del Coro Queer de Chile, integrado por 30 personas y reconocido como el primer coro LGBTIQA+ del país. Ellos estarán a cargo de reinterpretar clásicos del pop como Gloria, de Umberto Tozzi, el tema principal de la serie Dragon Ball Z; y el hit de BZRP junto a Shakira.

Gran Turno Teatro también incluye el debut como vedette de la periodista y ex Miss Universo Chile, además de conductora de Turno, Geraldine González. “Es una reinterpretación política del rol de la vedette en el contexto de sátira de la obra. La vedette en los ochentas era una figura decorativa, que tenía que ver con el rol que se le daba a las mujeres en esa época”, explica.

“Durante mucho tiempo se nos dijo que las mujeres teníamos que elegir: o eres inteligente o eres bonita, o eres seria o eres show. Yo me niego a elegir. En esta obra no vengo a pedir permiso, vengo a demostrar que se puede ocupar el espacio completo: con el cuerpo, con la voz, con la opinión y las ideas, pero también con los tacos y las plumas”, resume González.

La obra se presentará con una única función el día 7 de enero en el Teatro Nescafé de las Artes como parte del Teatro a Mil. Las entradas están a la venta a través de Ticketmaster y las boleterías del teatro, y van desde los $15.000 hasta los $30.000.