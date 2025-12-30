Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026

Fiesta Reload White Party 2026 - Club Hípico de Santiago

Desde las 22:30 del 31 de diciembre, el Club Hípico abrirá sus puertas para recibir al nuevo año. Un evento que tendrá un particular dress code; hay que vestir alguna prenda superior de color blanco (polera, blusa, camisa, etc), un poco al estilo de Río. El evento tendrá la música en vivo de Lucky Brown, Loyaltty y Pablito Pesadilla. Entradas vía TicketPlus.

Año Nuevo desde la Gran Rueda en Viña del Mar

Viña del Mar no solo tiene Festival, también la Gran Rueda instalada en la costanera de la ciudad. La ubicación permitirá apreciar el espectáculo de fuegos artificiales que se lanzarán desde Recreo, Miramar, Av. Perú, Muelle Vergara, Playa Los Marineros, Reñaca, y Punta Ossa. Hay disponibles 20 cabinas de la Gran Rueda para ser reservadas y disfrutar del show pirotécnico que recibe al 2026. La entrada está a $295.000 y se puede adquirir vía Puntoticket.

Año Nuevo Kitsch - Club de la Unión

Una de las fiestas que se ha vuelto tradición, es la Fiesta Kitsch. Esta temporada, vuelve con una fiesta de Año Nuevo, en el Club de la Unión, cuyas puertas abrirán el 31 de diciembre a las 23:55 horas. DJ Juan Carlos será el encargado de encender la pista con ritmos de Onda Disco, Clásicos Am, Rock Latino, Pop, Rock & Roll, Old School y mucho más. Entradas vía Passline.

Blondie por partida doble

El tradicional centro de eventos, un ineludible de la noche santiaguina tendrá dos fiestas para recibir el nuevo año. Adrenalina se realizará en el Centro Cultural Matucana 100, y comenzará a las 00:30 horas. Mientras, en la clásica casa central de Blondie (Alameda 2879), se realizará la fiesta Hola 2026. pasada la medianoche. Entradas en el sistema Blondietickets.

Fiesta Despierta La Florida - Estadio Contraloría

Una gran recepción al Año Nuevo promete la Fiesta Despierta La Florida, a realizarse en el Estadio Contraloría Andes (Enrique Olivares 857), el que tendrá espacios VIP, foodtrucks, barras, show de láser, áreas de descanso, estacionamientos habilitados. El show musical tendrá la presencia de DJ Méndez, La Gran Magia Tropical y DJ Toti.

Fiesta Año Nuevo 2026 - Club Subterráneo

El clásico recinto emplazado en el corazón de Providencia (Paseo Orrego Luco 46), recibirá el nuevo año que arrancará desde las 23:55 horas, y hasta las 07:00 de la mañana. El evento tendrá la presentación en vivo de Divina Decadencia, banda tributo a Los Auténticos Decadentes, Los Fabulosos Cadillacs, Los Pericos, entre otros, además de DJ Flandez. El evento es solo para público mayor de 23 años. Entradas por sistema Ticketplus.