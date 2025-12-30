SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026

    El nuevo año se celebra con una serie de show y eventos para diversas audiencias, con presencia de DJ's y presentaciones en vivo de artistas como Loyaltty, Pablito Pesadilla, DJ Méndez, entre otros.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Fiesta Reload White Party 2026 - Club Hípico de Santiago

    Desde las 22:30 del 31 de diciembre, el Club Hípico abrirá sus puertas para recibir al nuevo año. Un evento que tendrá un particular dress code; hay que vestir alguna prenda superior de color blanco (polera, blusa, camisa, etc), un poco al estilo de Río. El evento tendrá la música en vivo de Lucky Brown, Loyaltty y Pablito Pesadilla. Entradas vía TicketPlus.

    Año Nuevo desde la Gran Rueda en Viña del Mar

    Viña del Mar no solo tiene Festival, también la Gran Rueda instalada en la costanera de la ciudad. La ubicación permitirá apreciar el espectáculo de fuegos artificiales que se lanzarán desde Recreo, Miramar, Av. Perú, Muelle Vergara, Playa Los Marineros, Reñaca, y Punta Ossa. Hay disponibles 20 cabinas de la Gran Rueda para ser reservadas y disfrutar del show pirotécnico que recibe al 2026. La entrada está a $295.000 y se puede adquirir vía Puntoticket.

    Año Nuevo Kitsch - Club de la Unión

    Una de las fiestas que se ha vuelto tradición, es la Fiesta Kitsch. Esta temporada, vuelve con una fiesta de Año Nuevo, en el Club de la Unión, cuyas puertas abrirán el 31 de diciembre a las 23:55 horas. DJ Juan Carlos será el encargado de encender la pista con ritmos de Onda Disco, Clásicos Am, Rock Latino, Pop, Rock & Roll, Old School y mucho más. Entradas vía Passline.

    Blondie por partida doble

    El tradicional centro de eventos, un ineludible de la noche santiaguina tendrá dos fiestas para recibir el nuevo año. Adrenalina se realizará en el Centro Cultural Matucana 100, y comenzará a las 00:30 horas. Mientras, en la clásica casa central de Blondie (Alameda 2879), se realizará la fiesta Hola 2026. pasada la medianoche. Entradas en el sistema Blondietickets.

    Fiesta Despierta La Florida - Estadio Contraloría

    Una gran recepción al Año Nuevo promete la Fiesta Despierta La Florida, a realizarse en el Estadio Contraloría Andes (Enrique Olivares 857), el que tendrá espacios VIP, foodtrucks, barras, show de láser, áreas de descanso, estacionamientos habilitados. El show musical tendrá la presencia de DJ Méndez, La Gran Magia Tropical y DJ Toti.

    Fiesta Año Nuevo 2026 - Club Subterráneo

    El clásico recinto emplazado en el corazón de Providencia (Paseo Orrego Luco 46), recibirá el nuevo año que arrancará desde las 23:55 horas, y hasta las 07:00 de la mañana. El evento tendrá la presentación en vivo de Divina Decadencia, banda tributo a Los Auténticos Decadentes, Los Fabulosos Cadillacs, Los Pericos, entre otros, además de DJ Flandez. El evento es solo para público mayor de 23 años. Entradas por sistema Ticketplus.

    Lee también:

    Más sobre:Año Nuevo 2026FiestasBlondieFiesta White Reload PartyLa Gran RuedaAño Nuevo KitschAdrenalinaHola 2026Fiesta Despierta La FloridaClub SubterráneoMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Estamos viviendo probablemente la peor ola de calor de nuestra historia”: Orrego llama a evitar conductas de riesgo en la RM

    Engie desconectará dos plantas de carbón este miércoles, retirando del sistema más de 700 MW de combustible fósil

    Kast reaparece en La Moneda chica y envía mensaje de fin de año: no se refirió a negociaciones con libertarios

    Rusia exhibe el despliegue de misiles Oreshnik con capacidad nuclear en Bielorrusia

    Fiscalía presenta acusación contra Cathy Barriga y pide penas por más de 23 años

    CChC decide cerrar Ciedess: dejará de funcionar de manera definitiva a fines de febrero

    Lo más leído

    1.
    El músico chileno Angelo Pierattini sufre accidente automovilístico y se encuentra en estado de gravedad

    El músico chileno Angelo Pierattini sufre accidente automovilístico y se encuentra en estado de gravedad

    2.
    Las peores películas y series que dejó 2025

    Las peores películas y series que dejó 2025

    3.
    La obsesión de John Lennon con Brigitte Bardot y el decepcionante día en que se conocieron

    La obsesión de John Lennon con Brigitte Bardot y el decepcionante día en que se conocieron

    4.
    Cuando Violeta Parra le escribió a Víctor Jara tres villancicos navideños en una tarde

    Cuando Violeta Parra le escribió a Víctor Jara tres villancicos navideños en una tarde

    5.
    Las mejores películas y series de 2025

    Las mejores películas y series de 2025

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “Estamos viviendo probablemente la peor ola de calor de nuestra historia”: Orrego llama a evitar conductas de riesgo en la RM
    Chile

    “Estamos viviendo probablemente la peor ola de calor de nuestra historia”: Orrego llama a evitar conductas de riesgo en la RM

    Kast reaparece en La Moneda chica y envía mensaje de fin de año: no se refirió a negociaciones con libertarios

    Fiscalía presenta acusación contra Cathy Barriga y pide penas por más de 23 años

    Engie desconectará dos plantas de carbón este miércoles, retirando del sistema más de 700 MW de combustible fósil
    Negocios

    Engie desconectará dos plantas de carbón este miércoles, retirando del sistema más de 700 MW de combustible fósil

    CChC decide cerrar Ciedess: dejará de funcionar de manera definitiva a fines de febrero

    Superintendencia de Pensiones publica en consulta propuesta de régimen de inversión del Fondo Autónomo Previsional

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria
    Tendencias

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    Paqui Meneghini es presentado en la U: “Entiendo las dudas por mi llegada, pero tengo mucha confianza y convicción”
    El Deportivo

    Paqui Meneghini es presentado en la U: “Entiendo las dudas por mi llegada, pero tengo mucha confianza y convicción”

    El desconocido ofrecimiento de José Antonio Kast a Francisca Crovetto para asumir el Ministerio del Deporte

    La UC sigue estructurando su plantel: alcanza acuerdo para la renovación de Clemente Montes

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
    Finde

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Las peores películas y series que dejó 2025
    Cultura y entretención

    Las peores películas y series que dejó 2025

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    El músico chileno Angelo Pierattini sufre accidente automovilístico y se encuentra en estado de gravedad

    Rusia exhibe el despliegue de misiles Oreshnik con capacidad nuclear en Bielorrusia
    Mundo

    Rusia exhibe el despliegue de misiles Oreshnik con capacidad nuclear en Bielorrusia

    Un dron contra un muelle: Entregan detalles del supuesto ataque de la CIA en Venezuela

    Las 10 frases más polémicas de Trump en 2025: de la “Riviera de Medio Oriente” al “cállate, cerdita”

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana