    Gloria Sáez, viuda de Tommy Rey y el primer Año Nuevo sin el cantante: “Nada se compara a perder un compañero de vida”

    La compañera durante 43 años del fallecido cantante dice que pasará sola este Año Nuevo, tal como sucedió con la reciente Navidad: "No me da el corazón para alegrarme, ni siquiera me dio para armar el arbolito", dice con respecto a un luto que se extiende hasta estos días, aunque ha intentado reactivar la agenda de la propia Sonora de Tommy Rey con una nueva versión. "Mi viejito lindo desde arriba nos está ayudando", enfatiza.

    Claudio Vergara 
    Claudio Vergara
    Gloria Sáez, viuda de Tommy Rey y el primer Año Nuevo sin el cantante: "Nada se compara a perder un compañero de vida"

    Gloria Sáez (68) revela que pasó en solitario la última Navidad, sólo acompañada de sus dos mascotas, su perra Perlita y su gata Zelda.

    “No quise ir donde mis hijos para echarles a perder la Nochebuena. Aún estoy muy angustiada y con ataque de llanto. Quería estar sola en mi casa. Estas fechas son especiales, porque se viene el recuerdo y aumenta el dolor. Yo he sentido pena por la muerte de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, pero nunca la pena que había sentido por la muerte de él. Nada se compara a que se vaya un compañero de vida”, dice en diálogo con Culto la mujer que estuvo junto a Tommy Rey durante 43 años, desde que lo conoció en un show en la parrillada santiaguina La Pachanga en 1982, momento en el que el flechazo fue inmediato y no se separaron más.

    De hecho, fue ella quien lo acompañaba cuando el último 26 de marzo paseaban por Reñaca y el artista sufrió un infarto agudo de miocardio y un repentino paro cardiorrespiratorio que acabó con su vida. Tenía 80 años. Su muerte significó una de las pérdidas más significativas y sensibles de la cultura popular chilena en esta temporada.

    FRANCISCO LONGA

    Por lo mismo, Sáez decidió que el último 24 de diciembre lo pasaría sola en el mismo departamento de Reñaca que compartía con Tommy Rey, el que aún está atestado de sus fotos, sus premios, sus imágenes y, en síntesis, su presencia. Incluso algo más: el clóset todavía guarda algunos de los trajes estelares que el cantante solía ocupar para tantas noches de juega y parranda en las últimas décadas.

    “Me acosté como las nueve de la noche”, precisa Sáez en torno a ese día: no quiso compartir ni con con los tres hijos que tiene de un matrimonio anterior, ni con el único hijo que tuvo junto al intérprete, Tommy Zúñiga Sáez.

    Después sigue: “La Navidad fue muy terrible, porque él era muy entusiasta de esta fecha, le encantaba comprar regalos a los nietos, a los hijos, le ponía luces al árbol y a la casa, le gustaba hacer todo. Ni siquiera este año fui capaz de armar el arbolito. No me sentí con fuerza ni con ánimo".

    Y si la Navidad fue una jornada de reserva y silencio, ¿qué sucederá con el Año Nuevo, la fiesta que por décadas su esposo transformó en todo lo contrario, un festín de ruido, baile, copas brindando, trencitos, confeti y abrazos al son de ese himno llamado Un año más?

    Un Año nuevo sin el Rey

    Gloria Sáez admite que, en lo formal, la situación puede que no cambie demasiado: habituada a que a su esposo le tocara trabajar durante tantas jornadas de Año Nuevo, animando celebraciones del más diverso calibre, siempre optó por refugiarse en sus hijos.

    “El Año Nuevo lo pasaba con ellos, porque a él siempre tenía que trabajar. Para Navidad nunca trabajó, siempre lo pasó en la casa. Esa era la diferencia”, recapitula, para luego rematar: “Por eso, esta vez también será un Año Nuevo solita en mi casa. No quiero ir donde mis hijos. No siento ganas de celebrar. Uno no busca que el Año Nuevo sea triste, pero no puedo sentirlo de otra manera. No me da el corazón para alegrarme, para comer fuera o cosas así, prefiero quedarme tranquila en mi casa”.

    “Mucha gente me ha llamado y se he preocupado por saber cómo voy a pasar el Año Nuevo, porque es una fecha especial. Me han llamado otros cantantes, de otras orquestas, amigos, de todo. Les agradezco mucho”.

    -¿Cree que para este 31 de diciembre la interpretación de Un año más tendrá un significado especial?

    Sí y me alegro que se siga escuchando con su voz, es lo que quiso realmente durante su vida. Ojalá se siga escuchando mucho con su voz.

    Sáez reconoce que hay algunas canciones popularizadas por Tommy Rey que ya no escucha, pero hay una en particular que disfruta todos los días, de modo casi religioso. Se trata de La última estación, una cumbia más pausada y evocativa que él le dedicaba como carta de amor. De hecho, le decía que, cada vez que la interpretaba, se acordaba de ella.

    Su letra dice: “He recorrido tantos caminos/ tantos amores/ En este tren de la vida de tantos colores/ Me he detenido en tantos andenes con bellas flores/ pero la única estación eres tú/ Después de ti, no hay más amor/ Porque tú eres la última estación”.

    Ahora, Sáez cuenta: “Me acuerdo cuando ponía esa canción en el computador y me pedía que yo la escuchara. La grabó y nunca fue muy escuchada por la gente. Es muy bonita, es una especie de cumbia más lenta”.

    Al viajar a esos días, la viuda del ícono tropical subraya una de sus características indelebles: Tommy Rey era un hombre sereno, tranquilo y que, si no fuera por su trabajo, prácticamente habría preferido pasar el Año Nuevo en la placidez de su residencia, alejado del tumulto.

    “A mí tampoco me gusta salir. Él también prefería estar en la casita, compartiendo, viendo TV, estaba muy poco acostumbrado a otras cosas. Uno también se va habituando a la pareja que tiene”, califica.

    La nueva versión de La Sonora de Tommy Rey

    Como fuere, la música de Tommy Rey se volverá a escuchar fuerte para este fin de año. Y hay un motivo puntual: Gloria Sáez impulsó el regreso de La Sonora de Tommy Rey en octubre pasado, con ese mismo nombre, aunque en una renovada versión integrada por el trompetista Roberto Vidal -“el único que se mantuvo fiel a mi esposo del grupo anterior”, asegura- y el hijo mayor del fallecido artista, Patricio Zúñiga Collado.

    Este último -fruto del primer matrimonio del intérprete, con Teresa Collado- oficia de cantante en el proyecto que ya ha tenido un par de presentaciones.

    “Yo reactivé la orquesta. Me contacté con Roberto, que se mantuvo muy leal a Tommy. Conversó muchas veces conmigo. Le dimos mucha vuelta y le propusimos al Pato que aceptara cantar. Al principio le costó, tenía otros proyectos, pero era importante. Como algunos quisieron apagar el nombre de mi esposo, dijimos que no, que no podemos dejar que se olvide. Además, sumamos a músicos profesionales y todos en el ensayo estaban súper entusiasmados con levantar el nombre de Tommy, nadie se unió por plata o algo por el estilo. Y, hasta el momento, nos ha ido muy bien con este proyecto”

    Sáez cree que la nueva Sonora de Tommy Rey tiene un gran futuro no sólo porque está uno de sus hijos, porque maneja un repertorio reconocido por casi todo Chile, porque se nutrieron de buenos músicos para extender la calidad escénica y porque ella misma es dueña de la marca, lo que le permite presentarse sin problemas.

    También hay un factor que siente que va más allá de todo eso: “Tommy, mi viejito lindo, desde arriba nos está ayudando”.

