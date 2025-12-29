“La fama es maravillosa e insoportable, no me importa que me recuerden”: cómo fueron los años finales de Brigitte Bardot

A punta de filmes como Y Dios creó a la mujer (1956) y El desprecio (1963), Brigitte Bardot se encumbró como una de las grandes figuras de la cultura del siglo XX. Al retirarse tempranamente, a los 39 años, la estrella francesa consiguió algo que está al alcance de muy pocos: quedar inmortalizada en el cine, no otorgándole la posibilidad a la industria y al público de verla envejecer en la pantalla grande.

Sin embargo, incluso después de dejar de hacer películas –en 1973, debido a su agotamiento con la fama y su compromiso con la defensa de los animales–, la actriz nunca desapareció por completo del ojo público. Cada nueva entrevista, cada nueva declaración pública, cada nueva polémica, suscitaba curiosidad y atención. Esa estatura de leyenda explica la conmoción mundial que produjo su muerte, anunciada este domingo por la Fundación Brigitte Bardot, a los 91 años, por motivos que por ahora se desconocen.

La última aparición pública de Bardot fue el 28 de septiembre de 2024, justo el día en que cumplió 90 años. Ese día fue fotografiada conduciendo su vehículo en las afueras de La Madrague, una antigua choza de pescadores que compró en Saint-Tropez en 1958 y transformó en su refugio y en un santuario animal. Fue en esa mansión donde se produjo su deceso, según informó aquella fundación que creó en los 80.

La intérprete realizó acciones en favor de los animales hasta el epílogo de su carrera, adoptando un estilo que mucha veces la puso en directa confrontación con autoridades. Un ejemplo: a comienzos de 2013, tras enterarse de que en Lyon se le practicaría eutanasia a dos elefantes con tuberculosis, acusó que Francia era “un cementerio de animales” y amenazó con pedir nacionalidad rusa si la decision no se revertía.

Sus expresiones en otros ámbitos la pusieron en problemas con la justicia: en 2004 fue condenada por incitación al odio racial, un cargo que se reiteró en otras cinco ocasiones, en respuesta a sus comentarios discriminatorios contra los inmigrantes, la multiculturalidad y el islam.

Sus postura políticas también generaron revuelo. Fue una entusiasta partidaria de Agrupación Nacional (anteriormente Frente Nacional), el partido de extrema derecha fundado por Jean-Marie Le Pen, y apoyó en varias ocasiones a Marine Le Pen en sus aspiraciones presidenciales. De hecho, en 2024 definió a la política como “la Juana de Arco del siglo XXI”. Un epíteto que para muchos fue la comprobación definitiva de que había perdido la perspectiva de las cosas.

A pesar de que siempre fue vehemente en sus críticas hacia su gestión, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le dedicó un mensaje en que enalteció su figura y dejó de lado sus sombras. “Sus películas, su voz, su gloria deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro convertido en Marianne; Brigitte Bardot encarnaba una vida de libertad. Existencia francesa, brillo universal. Ella nos conmovía. Lloramos a una leyenda del siglo”, publicó en redes sociales.

En un plano diferente, la actriz también generó revuelo por sus dichos sobre el Covid (desde su óptica, era “algo bueno” ya que se trata de “una especie de autorregulación de una superpoblación que no somos capaces de controlar”) y el MeToo (según ella, muchas actrices “calientan a los productores para tener un papel”). En ese mismo ámbito, se levantó como una de las defensoras de Gérard Depardieu, actor acusado por varias mujeres de acoso y abuso sexual, y protagonista de uno de los casos más mediáticos.

La entrevista que concedió a BFM TV a inicios de 2025 fue una nueva comprobación de que a sus 90 años se mantenía idéntica: tajante, repudió las denuncias contra sus colegas hombres y analizó con resignación la finitud de la existencia. “La vida hoy hace que la muerte parezca algo extraordinario”, aseguró.

Sin vuelta al cine (pero con un documental)

En mayo de este año, Brigitte Bardot volvió al Festival de Cannes, pero no de una manera convencional. La 78° edición del célebre encuentro cinematográfico incluyó en su programación Bardot, un documental en que ella misma “reflexiona sobre los múltiples contrastes de su vida”, según consigna la sinopsis.

Dirigido por Alain Berliner y Elora Thevenet, el filme tiene acceso a La Madrague –su finca en Saint-Tropez–, donde vivía rodeada de animales y habla con franqueza de su recorrido en la industria y su labor en la defensa de animales.

“La fama es maravillosa e insoportable”, afirma en el trailer. “No me importa que me recuerden. Pero me gustaría que se recordara el respeto que debemos a los animales”. pronuncia en otro momento, en un claro guiño a la pasión que impulsó gran parte de su vida. Entre los entrevistados aparecen Naomi Campbell, Stella McCartney, Gaia Weiss, Ester Expósito y su marido desde 2002, Bernard d’Ormale.

La película –que se estrenó en cines de Francia a inicios de diciembre– alcanzó a ser vista por la actriz antes de su deterioro de salud y de su muerte. Tras el impacto generado por su fallecimiento, parece cosa de tiempo para que el documental selle su lanzamiento en aquellos puntos del mundo en los que su figura dejó una profunda huella.