SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Hamnet: El Teatro de la Vida

    La reciente ganadora del Globo de Oro a Mejor Película Dramática es la sombría historia sobre el destino de la familia formada por un joven William Shakespeare y su esposa Anne (o Agnes) Hathaway. Protagonizan Paul Mescal y Jesse Buckley en los roles principales.

    Rodrigo GonzálezPor 
    Rodrigo González
    Paul Mescal es William Shakespeare en la película Hamnet, de Chloé Zhao. Courtesy of Focus Features

    Existe un significativo paralelo entre Hamnet y Valor Sentimental, la película noruega estrenada la semana pasada y también nominada a varios premios. Ambas incluyen a padres artistas ausentes, gente neurótica y con poco sosiego, capaces de dejar a la familia por seguir sus instintos profesionales. Las dos tienen a hijos a la deriva, abandonados a la ley del más fuerte. Por cierto, en Hamnet el artista es nada menos que William Shakespeare y en esencia es un buen tipo. En Valor Sentimental es un cineasta nórdico que como persona es un pelmazo.

    Se podría decir que al menos en Hamnet, de la realizadora Chloé Zhao (Nomadland, 2020) corre aquella tan citada y no necesariamente obligatoria norma de “querer a los personajes”. O, al menos, uno entiende que todo el mundo tiene ciertas razones para actuar de determinada manera. Eso sí, esta lógica sólo aplica hasta cuando la cineasta decide que el destino de la historia debe caer en algunos territorios esotéricos, vinculados con las creencias en la brujería de la época.

    Agnes (Jesse Buckely) y Will (Paul Mescal) en Hamnet. Agata Grzybowska

    Estamos a fines del siglo XVI, la época en que William Shakespeare (Paul Mescal) aún no es William Shakespeare, sino un inquieto tutor estudiantil de niños. Espiando en los claros de un bosque de la localidad de Stratford conoce a Agnes (Jessie Buckley), una muchacha bastante más salvaje que él y aficionada a la cetrería. Él es de una familia estricta, religiosa y con ciertos recursos. Ella viene de un hogar donde la figura materna es primordial, con un amable hermano (Joe Alwyn) que vela por su bien.

    La película se basa en la elogiada novela homónima de Maggie O’Farrell, quien participó en el guión además, y recrea con cierta libertad parte de la vida de William Shakespeare y su esposa Anne Hathaway. Los primeros años de Will (así le dice su esposa) y Agnes (el otro nombre por el que llamaban a Anne) son placenteros, casi paradisíacos. Primero tienen una hija a la que llaman Susanna y poco tiempo después Agnes da a luz a los mellizos Hamnet y Judith.

    Jesse Buckley en el rol de Agnes Hathaway ganó el reciente Globo de Oro a Mejor Actriz en Película Dramática. Agata Grzybowska

    Es poco después del nacimiento de ellos que Will decide irse a Londres para encontrar el justo reconocimiento a su talento y las mejores condiciones para el estreno de sus obras. Agnes no puede acompañarlo. Debe quedarse en casa y cuidar de la enfermiza Judith. Hamnet, aunque pequeño, recibe las instrucciones de su padre para cuidar de todos. El chico se lo toma a pecho.

    Desde este momento la película gira en gran parte en torno a los esfuerzos de Agnes por mantener la casa y el bienestar de los muchachos. La peste bubónica acecha y Judith puede ser la próxima víctima. Will, en tanto, triunfa en la metrópoli y al menos le compra una gran casa a la familia. Es algo así como un reconocimiento mínimo al sacrificio de Agnes por vivir lejos.

    Hamnet, de Chloé Zhao, obtuvo el premio a Mejor Película Dramática en los últimos Globos de Oro. Agata Grzybowska

    Como lo acredita la historia oficial, poco tiempo después la tragedia llegó a casa de los Shakespeare y bajo esa nube negra se estancó el matrimonio, comenzaron las discusiones y se aguó la fiesta. El autor sólo tuvo como salida lo que mejor sabía hacer en la vida: escribir a modo de sublimación, particularmente Hamlet, que era un nombre intercambiable por Hamnet en esos años.

    La buena de Agnes secó sus lágrimas en vida, aunque en un momento culminante entendió que lo que Will no entregaba en el hogar al menos lo daba en el escenario. Lo bueno, como dice la vieja expresión, es enemigo de lo mejor.

    Más sobre:Paul MescalJesse BuckleyShakespeareGlobo de OroChloé ZhaoMaggie O'FarrellHamnetHamletLT Sábado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ONG Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de los datos del régimen

    Adolescentes de 14 y 17 años en internación provisoria tras causar muerte de joven de 19 al manipular arma de fuego en San Clemente

    EE.UU. emite advertencias sobre riesgos en el espacio aéreo de México, Centroamérica y Sudamérica por actividad militar

    Zelensky afirma que Rusia prepara nuevos ataques a gran escala y acusa “insuficientes” suministros de defensa aérea en Ucrania

    Hasta 37 °C: declaran alerta roja para las regiones de Ñuble y del Biobío por “calor extremo” durante este fin de semana

    Príncipe heredero de Irán insta al mundo a ayudar a los manifestantes a derrocar al régimen de Jamenei

    Lo más leído

    1.
    Amparo Noguera habla tras millonaria estafa: “Se llevaron los ahorros de casi cuarenta años de trabajo intenso”

    Amparo Noguera habla tras millonaria estafa: “Se llevaron los ahorros de casi cuarenta años de trabajo intenso”

    2.
    Beto Cuevas y Aterciopelados unen fuerzas y agendan show en el Movistar Arena

    Beto Cuevas y Aterciopelados unen fuerzas y agendan show en el Movistar Arena

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Manchester City en TV y streaming

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Adolescentes de 14 y 17 años en internación provisoria tras causar muerte de joven de 19 al manipular arma de fuego en San Clemente
    Chile

    Adolescentes de 14 y 17 años en internación provisoria tras causar muerte de joven de 19 al manipular arma de fuego en San Clemente

    Hasta 37 °C: declaran alerta roja para las regiones de Ñuble y del Biobío por “calor extremo” durante este fin de semana

    Tras destitución, exfiscal Bufadel se une a oficina de abogados de expersecutores que obtuvo absolución de Sebastián Zamora

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia
    Negocios

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia

    El eventual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hace primeras gestiones y visita desaladoras en Atacama

    Trump prefiere mantener a Kevin Hasset como asesor y Warsh toma ventaja para liderar la Fed

    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”
    Tendencias

    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile

    Las 5 entregas más excepcionales que DHL hizo en 2025

    La reinvención de Coquimbo Unido tras su glorioso 2025
    El Deportivo

    La reinvención de Coquimbo Unido tras su glorioso 2025

    Entrevista con Juan Pablo Pareja: “Tener el Claro Arena es una ventaja competitiva que esperamos sostener”

    Joaquín Niemann blinda a la liga árabe en la disputa con el PGA Tour: “Soy un fiel creyente del LIV Golf”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Entre la aventura y el humor: a fondo en la cara más lúdica de Game of Thrones
    Cultura y entretención

    Entre la aventura y el humor: a fondo en la cara más lúdica de Game of Thrones

    Hesse Kassel, la banda que florece en el rock chileno: “Es como una rosa con espinas; es bello, pero igual es crudo”

    El talento silencioso de Rai García

    ONG Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de los datos del régimen
    Mundo

    ONG Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de los datos del régimen

    EE.UU. emite advertencias sobre riesgos en el espacio aéreo de México, Centroamérica y Sudamérica por actividad militar

    Zelensky afirma que Rusia prepara nuevos ataques a gran escala y acusa “insuficientes” suministros de defensa aérea en Ucrania

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha