Culto

HBO Max estrena The Paper, del universo de The Office: ve el trailer aquí

La comedia de formato falso documental llega a la plataforma este 18 de septiembre con dos episodios de estreno y dos nuevos episodios cada jueves.

Por 
Equipo de Culto
HBO Max estrena The Paper, del universo de The Office: ve el trailer aquí The Paper -- Episode 105 -- Pictured: (l-r) -- (Photo by: John P. Fleenor/PEACOCK) PSN

The Paper la nueva serie de comedia creada, escrita y producida por Greg Daniels (The Office) bajo su sello Deedle-Dee Productions y Michael Koman (Nathan for You), se estrenará en América Latina el 18 de septiembre por HBO Max. Una sátira aguda sobre el periodismo local contada en estilo mockumentary, la serie debutará con sus dos primeros episodios el 18 de septiembre, seguidos de dos nuevos episodios cada jueves.

La serie sigue al equipo documental que inmortalizó la sucursal de Scranton de Dunder Mifflin en la serie ganadora del Emmy The Office, mientras encuentran un nuevo tema al descubrir un histórico periódico del Medio Oeste y a su editor que intenta revivirlo.

The Paper cuenta con un elenco estelar encabezado por Domhnall Gleeson (Ex Machina), Sabrina Impacciatore (The White Lotus), Chelsea Frei (Poker Face), Melvin Gregg (American Vandal), Gbemisola Ikumelo (A League Of Their Own), Alex Edelman (Just For Us), Ramona Young (Never Have I Ever), Tim Key (The Witchfinder) y Oscar Nuñez (The Office). Las estrellas invitadas incluyen a Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson y Nancy Lenehan.

Producida por Universal Television, una división de Universal Studio Group, The Paper estará disponible en exclusiva en HBO Max en América Latina a partir del 18 de septiembre.

