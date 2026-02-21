Willie Colón, ícono de la salsa, fallece a los 75 años

Willie Colón, trombonista e intérprete de éxitos salseros como “¿Oh qué será?”, “Talento de televisión” “Idilio” y “El Gran Varón” falleció este sábado a sus 75 años.

Esta semana se habría informado sobre su ingreso de emergencia por problemas respiratorios al Lawrence Hospital de Bronxville en Nueva York.

La noticia fue dada a conocer a través de su página oficial en Facebook, en que mencionaron que “partió en paz esta mañana y rodeado de su amada familia”.

“Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”, concluyeron en su comunicado.

Colón, nació en 1950 en el barrio de Bronx, Nueva York, nieto de inmigrantes puertorriqueños. A los 14 años ya era admirador del músico Mon Rivera, lo que lo llevó a estudiar trompeta y clarinete.

Dos años más tarde grabó su primer disco llamado “El Malo” junto al también cantante de salsa, Héctor Lavoe.

Más tarde formó dupla con el cantante panameño Rubén Blades en que se destacan sencillos como “Tras la tormenta” y “Pedro Navaja”.

Durante su carrera lanzó 42 álbumes y 207 sencillos y extended play, la mayoría de estos en conjunto con la disquera Fania Records.

Fue nominado diez veces a los premios Grammy en la categoría “Tropical”. En 2004 recibió el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical.

En 1994 se presentó en el Festival de Viña del Mar y su última presentación en el país fue el 4 de febrero de 2023 en el Movistar Arena.

El músico puertorriqueño Bobby Valentín, compartió su pesar por la muerte de su colega. “Triste noticia la que acabo de recibir. Tenía fe y esperanza de que Nuestro Señor lo sanara. Pero la voluntad de Nuestro Señor fue otra”, decía parte de su mensaje en redes sociales.