Culto

Imagine Dragons y una fiesta para los sentidos en su regreso a Chile

El grupo de Las Vegas se presenta esta noche en el Estadio Monumental, como parte del tramo latinoamericano de la gira mundial Loom World Tour. Un espectáculo que no escatima en pantallas, confeti, fuegos de artificio. Habrá extensión del horario del metro hasta las 00:30 horas.

Felipe RetamalPor 
Felipe Retamal
Imagine Dragons y una fiesta para los sentidos en su regreso a Chile

Una nueva etapa artística es la que marcan los estadounidenses Imagine Dragons con su Loom World Tour, la que los trae a Chile tras su última visita de 2023.

El grupo de Las Vegas llegó al país el lunes 20. Su presentación en el Estadio Monumental, para la que aún quedan entradas disponibles en Ticketmaster, es parte de un tour en que el grupo ha desplegado ambición, a tono con su mayor impacto a nivel global.

La gira arrancó en el verano boreal de 2024, con una presentación en la ciudad de Camden, Nueva Jersey, en Estados Unidos. En ese año recorrió principalmente Norteamérica, Asia, y bajó a Sudamérica para ser parte de Rock in Rio.

Imagine Dragons en vivo.

El 27 de octubre de 2024, se grabó una película de concierto en el Hollywood Bowl, la que llegó a los cines, incluyendo a los chilenos, en marzo de este año. El show fue especial pues el grupo convocó a la LA Film Orchestra para trabajar en un espectáculo sinfónico que reinterpretó su material.

Hasta ahora, la gira ha generado reseñas positivas. Se tiende a destacar el ánimo festivo y celebratorio del espectáculo, un poco a tono con lo que hace Coldplday. “El inicio del set de Imagine Dragons se siente como el equivalente musical del amanecer, mientras la banda asciende lentamente al escenario mientras los acordes de piano iniciales de Fire On These Hills te sumergen en un cálido capullo de ritmos vibrantes y electrónica tranquila antes de que un explosivo coro final vea el primer (de muchos) disparos de confeti en celebración de lo lejos que hemos llegado en la vida", dice una reseña de sitio When the horn blows, sobre el show en el Estadio Tottenham Hotspur.

El show, de aproximadamente una hora y 45 minutos, no escatima en despliegue técnico. La puesta en escena, creada por el diseñador Mitchell Schellenger, incluye pantallas, cañones de confeti, máquinas de humo, pasarela central, fuegos artificiales, una segunda batería donde toca el cantante Dan Reynolds, y pelotas de playa gigantes. Un espectáculo lleno de estímulos para los sentidos.

Antes de su show en Chile, el grupo pasó por Ciudad de México, Bogotá, y Lima, donde se presentaron en el Estadio San Marcos en su debut absoluto en el país vecino. Fue un show lleno de detalles, según consignó la prensa local. “Dan Reynolds sostiene una maza gigante y posa para el público antes de dar el primer golpe al enorme bombo. Tres golpes bastan para entender que el siguiente tema es Radioactive. Los saltos no se hacen esperar”, apuntó El Comercio de Lima.

Hasta ahora, no hay en agenda actividades del grupo además de las que les impone la dinámica del show. Dejarán Chile el miércoles por la mañana, para seguir hacia las última fechas en la región, con show en Buenos Aires y los últimos, en Belo Horizonte, Brasilia y São Paulo.

Para el concierto de esta noche, los asistentes podrán usar la extensión de la línea del metro, hasta las 00:30 horas, en algunas estaciones de las Líneas 1 y 5.

Detalles extensión metro

Solo ingreso#L5: Pedrero y Mirador.

Solo salida#L5: Vicente Valdés, Irarrázaval y Baquedano.➡️

Solo salida#L1: Baquedano, Tobalaba y Escuela Militar. La combinación en Baquedano se encontrará disponible.

Más sobre:Imagine DragonsLoom World TourEstadio MonumentalConciertosMúsicaMúsica Culto

