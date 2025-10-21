El día en que Lennon y McCartney actuaron por única vez como dúo en un pub

Parecían nada más un par de cantantes callejeros. Con sendas guitarras acústicas, John Lennon y Paul McCartney se aprestaban a cantar algunas canciones, para el público de un pub, en una actuación perdida en la nebulosa del tiempo.

Ocurrió en 1960, antes del fundamental viaje al puerto alemán de Hamburgo, que los fogueó como músicos. Para entonces los Beatles eran una incógnita. Recién habían sumado como bajista a Stu Sutcliffe, un amigo de John, pero aún no tenían baterista, ni un nombre definitivo.

Sutcliffe inventó el nombre Beatals, a partir de un juego de palabras que le brotó sobre los Crickets, el grupo que acompañaba a Buddy Holly. Pero no duró mucho, porque en esos meses, George Harrison se aventuró a tocar con otro grupo. Mientras, por su lado, Lennon y McCartney se dieron unos días de vacaciones.

George Harrison, John Lennon y Paul McCartney, en Hamburgo, 1960.

En abril de 1960, aprovechando la pausa de semana santa, los dos amigos viajaron a Caversham, Berkshire, una localidad del sur de Inglaterra, para visitar a unos primos de “Macca” que regentaban un pub llamado The Fox And Hounds. Aprovecharían de darles una mano y recorrer la zona.

“Esa primavera de 1960, John y yo fuimos a un pub en Reading, The Fox and Hound, regentado por mi prima Betty Robbins y su marido, Mike. Trabajábamos en la barra. Fue una experiencia encantadora, fruto de nuestra breve estancia allí”, recordó McCartney años después.

Llegaron tras viajar haciendo autostop en la carretera. No fue fácil, pues como ambos llevaron sus guitarras, los conductores los evitaban, por lo que tuvieron que arreglárselas. Finalmente llegaron y fueron alojados en una pieza de huéspedes, donde tuvieron que compartir el espacio. Pero las guitarras le llamaron la atención a Mike, el esposo de la prima de Paul, quien había tenido algo de experiencia como músico.

John Lennon y Paul McCartney

“Eran las vacaciones escolares de Semana Santa y John y yo habíamos hecho dedo desde Liverpool para ayudar en el pub; trabajamos detrás de la barra ayudando a atender a los clientes. Entonces Mike dijo que, ya que habíamos tenido tantos problemas por viajar con nuestras guitarras, John y yo deberíamos tocar allí el sábado por la noche”, recordó McCartney.

Entusiasmados, los veinteañeros Lennon y McCartney decidieron preparar una actuación. Obviaron el nombre The Beatles, y decidieron rebautizarse como The Nerk Twins. Un nombre que dice mucho, pues “Nerk” es una palabra inventada por el cómico radial Spike Milligan (del grupo The Goons, donde también participaba Peter Sellers, que eran muy admirados por los Beatles, en especial por Lennon).

Ya con el nombre de fantasía zanjado, el improvisado dúo se preparó. Incluso elaboraron unos carteles para anunciarse. Pero faltaba todavía definir el set de canciones. Ahí Mike aprovechó su experiencia para guiar a Paul y a John.

The Beatles, en su primera sesión de fotos, diciembre de 1961.

“El marido de Betty me introdujo de lleno al mundo del espectáculo, y la conversación que tuvimos con él sobre cómo debíamos hacer el espectáculo fue muy enriquecedora -recordó McCartney-. Había sido gerente de espectáculos, presentando concursos de talentos en Butlins y había estado en la radio”.

Mike fue directo. “Nos preguntó con qué íbamos a abrir, y dijimos: Be Bop A Lula. Nos dijo: «No sirve. Necesitan abrir con algo rápido e instrumental. Esto es un pub, un sábado por la noche, ¿qué más tienen?»“.

Fue entonces que decidieron echar mano a The World Is Waiting For The Sunrise, un viejo estándar que seguramente ellos conocían por la versión de 1953 de Les Paul y Mary Ford. Luego seguirían con Be Bop a Lula, y otros temas rockanroleros que Lennon y McCartney manejaban al detalle.

Así, instalados entre los parroquianos que bebían alguna pinta de cerveza, los jóvenes Lennon y McCartney, se presentaron como The Nerk Twins la noche del sábado 23 de abril. Para el show, su “escenario” fue un costado del bar, donde se sentaron con un par de taburetes con sus guitarras acústicas y sin amplificación. Según los historiadores Beatle, John tocó la guitarra rítmica y Paul la melodía.

Así, casi como una aventura al pasar, ambos se presentaron por única vez como dúo. Por entonces les interesaba salvar el futuro de su banda, ocasión que les llegó unos meses más tarde, en agosto, cuando viajaron por primera vez a Hamburgo.

El pub The Fox Caversham existe hasta nuestros días. Los dueños actuales se lo compraron al anterior, que a su vez, se lo había comprado a los primos de McCartney. De hecho, en el lugar existe una placa que recuerda el hito, como un homenaje a ese día en que tal vez, se afianzó el vínculo entre el dúo de compositores más célebre del siglo XX.