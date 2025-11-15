OFERTA ELECCIONES $990
    Culto

    In my life, escucha una de las joyas de The Beatles Anthology 4

    Se acaba de lanzar como adelanto del nuevo compilatorio, la primera toma del fundamental tema incluido en Rubber Soul. Un trabajo que muestra a los Fab en pleno proceso de creación.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    The Beatles

    Ya está disponible un nuevo adelanto del inminente The Beatles Anthology 4, se trata de la primera toma de In my life, uno de los temas clásicos del grupo.

    Aquella fue de las primeras canciones que los Fab Four prepararon para el disco Rubber Soul. Trabajaron una pista base el 18 de octubre de 1965, día en que ensayaron y grabaron tres tomas de la canción.

    La pista rítmica incluía bajo, batería, la guitarra solista de Harrison, la Epiphone Casino de Lennon y la pandereta de George Martin. Ese día también trabajaron en If I Needed Someone, una de las dos canciones de George Harrison incluidas en el álbum.

    La primera toma ya traza la grabación definitiva. Se escuchan las voces de acompañamiento de McCartney, el riff que toca Harrison y los arreglos en los platillos que toca Ringo Starr. Como aún no estaban seguros de lo que harían en el interludio, grabaron una estrofa instrumental. Días después, el productor George Martin añadió el solo de teclado de sonido clásico, que se volvió un destacado pasaje del álbum.

    Para Lennon, In my life era una de sus mejores letras. Había intentado escribir una letra sobre sus recuerdos de Liverpool, pero finalmente decantó en una letra reflexiva sobre el paso del tiempo. “Creo que fue mi primer trabajo importante. Hasta entonces, todo había sido más bien superficial y desechable. Fue la primera vez que plasmé conscientemente mi faceta literaria en la letra”, contó años después.

    Fue de las pocas canciones en que la historia de Lennon sobre el origen no coincidió con la de McCartney, quien aseguraba que cuando se reunió con Lennon, en su casa en Kenwood, este tenía el texto, pero no la melodía. “Si mal no recuerdo, no tenía melodía, y creo que mi recuerdo difiere del de John. Le dije: «Bueno, ya que no tienes melodía, déjame que la trabaje». Bajé al rellano, donde John tenía un Mellotron, y me senté allí y compuse una melodía mentalmente basada en Smokey Robinson and the Miracles".

    The Beatles Anthology 4 se lanzará el próximo 21 de noviembre, en un proyecto que además relanzará la serie documental de los años 90′, en la plataforma Disney+.

    Escucha In my life (take 1) a continuación

