Incluye una “versión insólita”: Fito Páez sorprende en su sesión Tiny Desk

El argentino Fito Páez, nombre ineludible del rock latino, sorprendió presentándose en una sesión Tiny Desk, de la emisora estadounidense NPR.

En la ocasión, Páez se presentó a banda completa acompañado por nueve músicos, entre batería, guitarras, bajo eléctrico, teclado, un grupo de bronces y corista.

El set del rosarino pasó por algunos de sus canciones más reconocidas. Inició con una animada interpretación, en tono soul, de A Rodar mi vida. Luego siguió con “una versión insólita” de Mariposa Technicolor, tocada a un pulso más calmo y con más presencia de bronces.

Continuó con Sale el sol, un tema que Páez grabó en el legendario estudio Abbey Road y está incluido en Novela, su más reciente disco. Un tema animado, que arranca del estribillo, una vieja fórmula del pop.

Hacia el final, interpretó una gran versión de Circo Beat, que incluyó una introducción de sonido circense, para cerrar con Tercer mundo, el tema que le da nombre a su disco de 1990. Remató con un “reprise” de Circo beat, que funcionó como una despedida. En casi 20 minutos, Páez dejó con ganas de más. “Y, esto fue todo”, cerró.

Mira el Tiny Desk de Fito Páez a continuación