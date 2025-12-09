VOTA INFORMADO por $1100
    Lotus acusa que el Instituto Nacional del Deporte canceló de forma unilateral el festival Loserville de Limp Bizkit

    La decisión fue tomada en pleno montaje del evento debido a la final del Mundial de Hockey Femenino en el mismo recinto. Lotus califica el hecho como un "acto de autoridad, inesperado y sin precedentes" y anuncia que busca un nuevo lugar para mantener la fecha original.

    Por 
    Equipo de Culto
    Limp Bizkit

    Este martes, el festival de música Loserville -de la banda Limp Bizkit- fue cancelado de forma unilateral por el Instituto Nacional de Deportes (IND) a pocos días de su realización. Así lo informó la productora Lotus en un comunicado.

    La productora asegura que a pesar de que ya se encontraba en pleno montaje en el Parque Estadio Nacional, donde el evento se llevaría a cabo el 13 de diciembre. La razón esgrimida por el IND es la programación de la final del Mundial de Hockey Femenino en otro recinto del mismo parque.

    15 de marzo 2024 LIMP BIZKIT EN LOLLAPALOOZA FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    La noticia generó un profundo malestar en Lotus, quienes aseguraron contar con todas las autorizaciones, el contrato de arrendamiento firmado y la confirmación oficial del recinto desde el 5 de noviembre, fecha en que su solicitud fue aceptada “sin observaciones”.

    En un comunicado oficial, la productora lamentó lo que calificó como un “acto de autoridad, inesperado y sin precedentes que afecta gravemente a la cultura musical”. Si bien reconocieron la “relevancia internacional” del Mundial de Hockey y expresaron su “total respeto” por las deportistas, señalaron que esta situación debió haber sido “prevista y comunicada” con mucha anterioridad por el organismo.

    Lotus ha informado a sus fans que se encuentra movilizando equipos para buscar activamente un recinto alternativo que permita desarrollar el evento en la fecha original, asegurando mantener el estándar de producción y seguridad.

    Comunicado Público de la Productora Lotus

    “Hoy, en pleno desarrollo del montaje de Loserville, fuimos notificados por el IND de la cancelación unilateral del evento debido a la programación de la final del Mundial de Hockey Femenino en otro recinto del Parque Estadio Nacional.

    Reconocemos la relevancia internacional de esta competencia y expresamos nuestro total respeto y valoración por el deporte y por las deportistas que representan al país.

    Sin embargo, esta situación debió haber sido prevista y comunicada antes del 5 de noviembre, fecha en que nuestra solicitud de arriendo fue aceptada formalmente y sin observaciones.

    Es importante aclarar que Lotus contaba con la confirmación oficial del Parque Estadio Nacional y del IND, con el contrato de arrendamiento firmado, y todas las autorizaciones que permitían el correcto desarrollo de Loserville, como lo solicita la ley, la Delegación Presidencial y demás autoridades correspondientes.

    Lamentamos profundamente este acto de autoridad, inesperado y sin precedentes que afecta gravemente a la cultura musical. Estamos comprometidos con nuestros fans y nos encontramos movilizando a nuestros equipos, buscando activamente un recinto que permita desarrollar el evento en la fecha original, manteniendo el estándar de producción y seguridad que el público y los artistas merecen. Apenas tengamos novedades, las comunicaremos".

