    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026

    La banda ya tenía agendada una cita en el Estadio Nacional para el 31 de octubre, a lo que sumaron otra escala en el mismo sitio. Lee aquí las coordenadas.

    Por 
    Equipo de Culto
    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026

    Iron Maiden es culto y religión en Chile. Su fecha del 31 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional puso las entradas en venta durante esta semana y ya se adquirieron de forma explosiva.

    Ante ello, sus organizadores, la productora DG Medios, ha decidido sumar una nueva fecha al aterrizaje del próximo año: 1 de noviembre en el mismo recinto de Ñuñoa.

    Iron-Maiden-1-ok.jpg la-tercera

    La banda celebra 50 años de su carrera artística y su set de temas concentra 18 tracks de los discos más importantes de su carrera.

    La preventa será el sábado 20 de diciembre a las 11.00 horas (clientes Entel o pagando con tarjeta Santander)

    Venta general comienza el lunes 22 de diciembre a las 11.01 horas. Todo a través del sistema Ticketmaster.cl

