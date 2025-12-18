Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026

Iron Maiden es culto y religión en Chile. Su fecha del 31 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional puso las entradas en venta durante esta semana y ya se adquirieron de forma explosiva.

Ante ello, sus organizadores, la productora DG Medios, ha decidido sumar una nueva fecha al aterrizaje del próximo año: 1 de noviembre en el mismo recinto de Ñuñoa.

Iron-Maiden-1-ok.jpg la-tercera

La banda celebra 50 años de su carrera artística y su set de temas concentra 18 tracks de los discos más importantes de su carrera.

La preventa será el sábado 20 de diciembre a las 11.00 horas (clientes Entel o pagando con tarjeta Santander)

Venta general comienza el lunes 22 de diciembre a las 11.01 horas. Todo a través del sistema Ticketmaster.cl