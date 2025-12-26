SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Jaime Vadell llega a Teatro Zoco con aplaudida comedia sobre la vejez

    La exitosa comedia familiar escrita y dirigida por Elena Muñoz –protagonizada por el destacado actor y Premio Nacional junto a Rodrigo Bastidas y su hija Milena– se presentará todos los viernes y sábados de enero, entre el 9 y el 31, a las 20:00 horas. Las entradas están a la venta en Punto Ticket.

    Por 
    Equipo de Culto

    El abuelo estuvo a punto de morir. A partir de ese hecho extremo, todo se remueve en la familia: el hijo vuelve desde el extranjero, la nieta lo cuida y la casa se convierte en escenario de reencuentros, reproches y recuerdos.

    Con humor, nostalgia y una ternura colándose entre los pliegues del pasado, Aquí me bajo yo regresa en enero a las tablas con una nueva temporada en Teatro Zoco tras una exitosa circulación por distintos escenarios que la consolidó como una de las obras más vistas y comentadas del último tiempo. Escrita y dirigida por Elena Muñoz, la obra se presentará en la sala de Lo Barnechea todos los viernes y sábados de enero, entre el 9 y el 31, a las 20:00 horas.

    Jaime Vadell comparte el escenario junto a Rodrigo Bastidas y su hija, Milena Bastidas. Vadell —quien fue distinguido recientemente con el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales, a los 90 años— encarna a un patriarca cansado de vivir, en uno de los trabajos más lúcidos y conmovedores de su extensa trayectoria.

    La obra narra, a su vez, el reencuentro de tres generaciones —abuelo, hijo y nieta— en un momento límite: el deterioro de la salud del mayor y la pregunta, incómoda pero inevitable, sobre la autonomía, la dignidad y el derecho a decidir sobre la propia vida. La llegada del hijo reabre heridas familiares no resueltas, mientras la nieta intenta sostener los vínculos y devolverle al abuelo el deseo de seguir adelante.

    Con una escritura cotidiana y directa, Aquí me bajo yo logra un equilibrio preciso entre comedia y drama, abordando temas profundos –la vejez, la eutanasia, la sobreprotección, la culpa– desde la simpleza de lo doméstico. Esa cercanía ha sido clave en su impacto: el público se reconoce en escenas comunes, en diálogos que podrían ocurrir en cualquier casa, y en afectos que persisten incluso en medio del quiebre.

    Para la directora y dramaturga Elena Muñoz esta obra responde a una urgencia personal y social: “Quería escribir una pieza que abordara el respeto hacia las personas mayores y su derecho a decidir sobre sí mismas, sin infantilizarlas. En las familias, ese límite entre el amor y la sobreprotección suele ser lo más difícil de manejar”.

    La obra se presentará los viernes y sábados de enero, del 9 al 31, a las 20:00 horas en el Centro para las Artes Zoco (Avenida La Dehesa 1500, Lo Barnechea). Estacionamiento liberado. Las entradas están disponibles a través de Punto Ticket.

    Más sobre:Jaime VadellTeatro ZocoTeatroArte Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Asalto a carabinero de franco en Santiago termina con un delincuente baleado y detenido

    Fonasa no logra convencer a las aseguradoras y recibe una sola oferta en licitación para crear su nueva modalidad

    Gobierno define cuota de merluza para 2026 y PacificBlu arremete contra decisión: “Confirma el fracaso total de la gestión”

    Fiscalía busca la cárcel para Monsalve y pide 14 años de presidio en su contra por los delitos de violación y abuso sexual

    SQM presenta otro proyecto fotovoltaico por más de US$100 millones para abastecer sus instalaciones

    Incendios forestales: dos viviendas siniestradas en Maule, y más de 1.100 hectáreas afectadas

    Lo más leído

    1.
    Muere Perry Bamonte, músico de The Cure: “Fue una parte cálida y vital”

    Muere Perry Bamonte, músico de The Cure: “Fue una parte cálida y vital”

    2.
    Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido

    Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido

    3.
    Inti Illimani hará su primer Movistar Arena y se alista para celebrar 60 años con un gran show popular: “Ojalá gratuito”

    Inti Illimani hará su primer Movistar Arena y se alista para celebrar 60 años con un gran show popular: “Ojalá gratuito”

    4.
    Sigourney Weaver: “Avatar 3 es una película para todas las familias mestizas y los refugiados”

    Sigourney Weaver: “Avatar 3 es una película para todas las familias mestizas y los refugiados”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Newcastle en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Newcastle en TV y streaming

    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Asalto a carabinero de franco en Santiago termina con un delincuente baleado y detenido
    Chile

    Asalto a carabinero de franco en Santiago termina con un delincuente baleado y detenido

    Fiscalía busca la cárcel para Monsalve y pide 14 años de presidio en su contra por los delitos de violación y abuso sexual

    Incendios forestales: dos viviendas siniestradas en Maule, y más de 1.100 hectáreas afectadas

    Fonasa no logra convencer a las aseguradoras y recibe una sola oferta en licitación para crear su nueva modalidad
    Negocios

    Fonasa no logra convencer a las aseguradoras y recibe una sola oferta en licitación para crear su nueva modalidad

    Gobierno define cuota de merluza para 2026 y PacificBlu arremete contra decisión: “Confirma el fracaso total de la gestión”

    SQM presenta otro proyecto fotovoltaico por más de US$100 millones para abastecer sus instalaciones

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista
    Tendencias

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa

    “Tomé una mala decisión”: la versión de Kristin Cabot, la mujer que fue captada con su jefe en el concierto de Coldplay

    Guillermo Frutos, el DT campeón con Los Leones de Quilpué: “El baloncesto chileno está creciendo y llegando muy alto”
    El Deportivo

    Guillermo Frutos, el DT campeón con Los Leones de Quilpué: “El baloncesto chileno está creciendo y llegando muy alto”

    “Almuerzo mejorado” en Navidad, ajustes y menos dinero para refuerzos: el recorte económico de Colo Colo para el 2026

    “Aunque no haya clasificado”: en Argentina se burlan del calendario del fútbol chileno que incluye una pausa mundialista

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Muere Perry Bamonte, músico de The Cure: “Fue una parte cálida y vital”
    Cultura y entretención

    Muere Perry Bamonte, músico de The Cure: “Fue una parte cálida y vital”

    Jaime Vadell llega a Teatro Zoco con aplaudida comedia sobre la vejez

    En el camino al Estadio Nacional: Cris MJ lanza su nuevo álbum “Las Filtradas”

    Bloomberg proyecta las eventuales protestas de la Generación Z que pueden marcar 2026
    Mundo

    Bloomberg proyecta las eventuales protestas de la Generación Z que pueden marcar 2026

    En busca de acuerdo de paz “realista y eficaz”: Zelensky anuncia que se reunirá con Trump este domingo en Florida

    Rusia mantiene nuevos contactos con Estados Unidos tras analizar el plan de paz para Ucrania

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación