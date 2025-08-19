Javiera Mena y Camila Moreno se unen para tributar a Lucybell

Una colaboración inédita presentan Javiera Mena y Camila Moreno con el cover de Cuando respiro en tu boca, ya disponible en plataformas de streaming y con un video lyric.

Original de Lucybell, este tema se convierte en un hito doble: por un lado, rinde homenaje a la banda nacional antes de su receso; por otro, marca la primera vez que ambas artistas colaboran en una interpretación de estudio.

Javiera Mena expresa que “fue una experiencia sumamente especial poder crear esta versión junto a Camila. Además, soy una gran fanática de Lucybell, especialmente del álbum Peces. Crear este cover nació desde un sincero acto de cariño y admiración, con la intención de plasmar ese sentimiento en una interpretación que la gente pueda disfrutar y sentir cercana”.

Para Camila Moreno, es una de sus canciones favoritas de la infancia y destaca el “sentido pop” que rescató de su trabajo con Javiera Mena: “Me encantó hacer este cover y trabajar con Javiera. Lesbianizamos el sentido de la canción y creo que quedó súper sensual y romántica. Fue súper fluido el trabajo y nos entendimos bien”.

Con un piano acompañado de arreglos en percusiones, la canción, perteneciente al álbum Peces(1995), se despliega envuelta por las armoniosas voces de Moreno y Mena. Ofrecen una relectura más reposada. “Estamos muy entusiasmadas y contentas de hacer esta canción tan icónica de la música chilena y poner nuestra propia forma de sentirla”.

Tanto Javiera Mena como Camila Moreno lanzaron recientemente sus nuevos álbumes con un amplio reconocimiento de la crítica y sus seguidores. Mena lanzó su placa Inmersión, mientras Moreno hizo lo suyo con La Primera Luz.