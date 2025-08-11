SUSCRÍBETE
Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”

La estrella de Friends rememoró a su fallecido compañero y la batalla contra las adicciones, que lo llevaron a la tumba.

Por 
Equipo de Culto

En una reciente entrevista, la actriz Jennifer Aniston rememoró a su amigo, el fallecido actor Matthew Perry y su lucha contra las adicciones.

La estrella de Friends abordó los últimos años de su compañero de elenco, en una charla con Vanity Fair. Ahí comentó que trató de ayudarlo en su compleja situación. “Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos”.

Luego admitió que ve la muerte del actor como una suerte de descanso. “Pero casi parecía que llevábamos mucho tiempo de luto por Matthew, porque su lucha contra esa enfermedad fue realmente dura. Por muy duro que fuera para todos nosotros y para los fans, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor”.

Sobre los problemas que remecieron al actor durante varias décadas, Aniston cerró con una reflexión. “Me alegro de que haya superado ese dolor”.

Matthew Perry fue hallado muerto por un asistente en el jacuzzi de su casa en Pacific Palisade, el 28 de octubre de 2023. La autopsia determinó que el actor tenía en su sangre unos elevados niveles de ketamina. Por ello se abrió una investigación criminal, la que resultó en la imputación de cinco personas, entre ellas el Dr. Salvador Plasencia, quien se declaró culpable de distribución de drogas.

