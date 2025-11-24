Julieta Venegas canta Mi muñeca me habló en la nueva película de 31 Minutos

La participación de Julieta Venegas, es uno de los momentos destacados de 31 Minutos: Calurosa Navidad, la nueva película del universo creado por Pedro Peirano y Álvaro Díaz.

La artista es la invitada estelar en el filme, disponible en la plataforma Prime Video. Interactúa con Mario Hugo y Patana, quienes le piden un ayuda para el programa.

Ahí Patana le sugiere una idea “¿por qué no nos cantas sobre el mejor regalo navideño que has recibido en tu vida?“. Ahí la artista comienza a cantar una pequeña pieza en el piano, que es una suerte de introducción a la canción que le sigue.

Luego, Venegas comienza a cantar Mi muñeca me habló, uno de los temas clásicos del repertorio del programa, con un nuevo arreglo en que suena un piano de inspiración honky tonk y arreglos de bronces que evocan otra época. Una relectura para la canción que también sonó en el afamado Tiny Desk del programa.

Mira a Julieta Venegas cantando Mi muñeca me habló a continuación