Katseye luego de triunfar en Lollapalooza: “Amamos Chile, las fans son de las más apasionadas que hayamos visto”

La banda Katseye está conformada por cinco integrantes: Yoonchae, Lara, Sophia, Megan y Daniela; jóvenes de entre 18 y 24 años que están conquistando el mainstream musical. Presentan una propuesta pop que mezcla coreografías, destacado canto, ritmos variados y un ascenso rápido, pero controlado, a la fama.

Se unieron en el programa reality Pop Star Academy –disponible en Netflix–, un show que buscaba encontrar a la siguiente banda que alcanzaría la cima. Publicaron su primer single en junio de 2024 y desde ahí no han descendido. A la fecha, aún no cuentan con un disco en su discografía, sin embargo, sus singles y colaboraciones son suficientes para performar un concierto completo, con muy buena recepción de las y los oyentes.

Gnarly, Internet girl y Gabriela son algunos de los grandes hits que las llevaron a ser nominadas como Mejor nuevo artista en los recientes Grammy; compartiendo categoría con sombr, Addison Rae, Olivia Dean, Alex Warren, Lola Young, Leon Thomas y The Marías.

Luego de transformarse en uno de los mejores y más eufóricos shows de esta edición de Lollapalooza, la banda, a pocos minutos de bajar del escenario y con los trajes de color azul aún puestos, conversó con Culto sobre la experiencia de visitar Latinoamérica por primera vez, sobre la importancia de la diversidad en su proyecto musical y sobre cómo se perciben en la industria hoy y en el futuro.

“Amamos Chile. Las fans de aquí son de las más apasionadas que hemos visto. Fue muy emocionante”, abre el diálogo Lara. “Vimos a muchas niñas pequeñas e incluso a familias completas llorando mientras nos veían. Saltaban con nosotras. Me sentí muy conectada con todos y, honestamente, ha sido mi show favorito”, agrega.

Diversidad dentro y fuera de la banda

Katseye se caracteriza también por ser una representación constante de diversidad cultural. Lara, por ejemplo, tiene origen hindú, Sophia es de Filipinas, Megan es china-estadounidense, Yoonchae es coreana, Daniela tiene ascendencia colombiana-estadounidense y Manon –la ex sexta integrante que anunció hace pocas semanas su retiro– es suiza. Varios países, varios idiomas y varias culturas.

“Venir de diferentes lugares y hablar distintos idiomas es una de las mejores maneras para conectar con el mundo entero. Esa siempre ha sido nuestra meta, no solo a través de la música, sino también con nuestras propias experiencias y por quienes somos”, reflexiona Sophia.

“Lo lindo de todas estas oportunidades es que podemos conocer aún más. Siempre que vamos a un país nuevo nos interesa que nos enseñen sobre su cultura, y aquí pasó eso. Hemos aprendido mucho, nos dieron recomendaciones de comida y estamos recargando energías, porque este país la traspasa”, suma.

Durante la presentación en el escenario Banco de Chile, Daniela, la única integrante que habla español fluido, entregó un mensaje muy emotivo sobre su relación con Latinoamérica y lo feliz que estaba de poder conectar con sus tierras natales. “Para mi es super increíble. La cultura, la energía de la gente, la pasión, me emociona mucho. La potencia hoy en Chile fue perfecta. Poder estar aquí, representar mis raíces latinas y mi cultura significa mucho”, comentó la artista, nuevamente en español.

Katseye no es solo música

Al igual que muchas otras bandas, comenzaron su carrera a temprana edad. Esto conlleva que aún hay muchas cosas que quieren hacer, practicar o, simplemente, realizar para divertirse fuera de la presión del grupo. Ejemplo de esto es el evento nacional en el que estará presente Megan durante el domingo 15: Valorant Masters, el torneo oficial de Riot en Chile. Un encuentro de dos semanas en Espacio Riesco para ver en vivo a algunos de los expertos en el videojuego.

“En 2020 amaba jugar videojuegos. Siempre fui una gamer, entonces ser invitada a esta competencia es increíble. Pienso en contárselo a mi yo del pasado, a esa niña de 14 años que jugaba Valorant en su habitación y le gustaba este evento. Incluso hemos hecho música para el videojuego, es muy emocionante. Además, tendré a mis chicas apoyándome. Nos divertiremos mucho”, comentó.

Yoonchae se suma a la conversación sobre hobbies además de la música: “Uno de mis sueños es actuar, pero quiero hacer cosas distintas, hay muchas cosas que quiero probar. También amo dibujar, sería muy entretenido poder mezclar eso con Katseye, algo del merch, quizás, sería muy lindo”.

¿Pop? ¿K-pop?

La discusión online sobre la banda apunta constantemente a definir en qué género musical fluyen, sin embargo, ellas lo tienen claro: les gusta visitar distintos sonidos, sin encasillarse en uno en específico.

Esta comparación, en especial con el K-pop, se debe a las similitudes del ritmo coreano con las coreografías y la performance que ellas muestran sobre las plataformas. Sin embargo, dicen que tiene más que ver con influencias que con la intención directa de sumergirse en esa sección de la música.

“Hay mucha belleza en la existencia de los géneros musicales”, dice Lara. Y suma: “Lo pasamos muy bien entre nosotras porque tenemos gustos distintos. A algunas nos gusta el rap, pop, K-pop, R&B y demás. Es muy amplio, pero creo que cuando se trata de Katseye no hay un género específico que nos defina”.

“Es muy importante para nosotras ir explorando. Queremos probar distintas cosas con cada proyecto, cosas nuevas para estar constantemente creciendo como artistas. Así que los géneros sí son importantes, pero no para nosotras, no mucho. Somos un poco más libres, si es que tiene sentido”, comparte.

En esa búsqueda de exploración constante también se podrían causar conflictos, a fin de cuentas, hay muchas ideas creándose al mismo tiempo. Sophia, sin embargo, dice que la clave para mantener todo a flote es la comunicación: “Nos comunicamos entre nosotras y con nuestro equipo. Estamos agradecidas porque en cada experiencia hemos aprendido mucho sobre nosotras mismas, por lo que podemos opinar más y más sobre cada asunto”, asegura.

“Al inicio éramos unas bebés y hoy, aún estamos descubriendo el mundo. Aún somos nuevas en esto, es nuestra primera vez en Latinoamérica, por ejemplo. Pero con cada nuevo aprendizaje, también nos vamos conociendo y sintiendo que tenemos cada vez más que decir. Es muy emocionante”, agrega.

“Nos sentamos a discutir sobre nuestros gustos, sobre lo que queremos hacer con la performance, las coreografías y todo lo demás. Hemos crecido mucho en estos años y eso tiene que ver con que tomamos en cuenta todas las opiniones, cada una tiene el espacio para compartir sus pensamientos”, complementa Lara.

“Katseye es para todo el mundo”

En el público de Lollapalooza se pudo apreciar que la convocatoria de la banda es muy variada. Hombres, mujeres, niñas y niños compartiendo el fanatismo. Ellas aseguran que ese es el objetivo: “Katseye es para todo el mundo, esa es la belleza de la banda. Todas somos muy diferentes, representamos a distintos grupos de personas y queremos, de alguna manera, representar a todos; en especial a las chicas que están creciendo y a las personas que se están encontrando a sí mismas”, dice también Lara.

“Queremos que al vernos se vean a ellos mismos, sin importar quiénes son, de dónde son o qué edad tienen. Nos gustaría que todos se vean representados con nuestra música y a través de nuestra performance. Que nuestro mensaje resuene”, añade.

Katseye es un proyecto en ascenso y, por supuesto, se vienen novedades. Daniela compartió algunos detalles: “Pronto estaremos en Coachella, eso nos tiene muy emocionadas. También tendremos música nueva super pronto, no puedo decir nada todavía pero vienen cosas muy buenas. Muchas cosas que pasarán antes de lo que creen, no puedo spoilear más, pero esperen algo nuevo, distinto e increíble que no han visto antes. Estamos muy emocionadas”, cierra.