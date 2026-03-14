Katteyes anuncia la fecha de estreno de su álbum debut en Lollapalooza

La cantante Katteyes anunció que su álbum debut se estrenará el 27 de abril de este año, fecha que coincide con la fecha de su cumpleaños. Tras su presentación en Lollapalooza, la artista proyectó una imagen con la fecha y un código QR. Además, adelantó la canción Todo mal, que será parte del proyecto.

Los rumores de un posible disco venían de hace meses. Uno de los indicios más grandes es que los temas de algunos singles tenían portadas alusivas a un pastel de cumpleaños. Por ello, el lanzamiento del álbum en su fecha de nacimiento es la confirmación de una clave que había sido entregada hace mucho tiempo.

Entre los temas que son parte del proyecto están Ponte lokita, en colaboración con el cantante urbano Kidd Voodoo. También, uno de sus últimos lanzamientos con Sinaka, Aló, el cual ha sido un popular trend de TikTok. Báilame así y Ven acá son los otros dos temas que completan la lista publicada hasta ahora.

Katteyes se juntó con Sinaka para lanzar "ALÓ".

Al escanear el código QR que aparecía en la imagen proyectada, el link te redirige a una página donde puedes colocar tu mail. Después, pide más datos para registrarse en la “comunidad de Katteyes y participar para vivir experiencias exclusivas”.