Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner en el gran final: Amanecer – Parte 2 regresa a los cines

En noviembre de 2012, una era llegó a su fin. “Amanecer – Parte 2” abrió con 141 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos y cerró su corrida con 868 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la entrega más taquillera de toda la saga. No era solo el final de cinco películas. Era el cierre de un fenómeno cultural que había definido a una generación.

Bella Swan ya no es humana. Por primera vez en la saga, la vemos como vampira: más fuerte, más rápida, con poderes que ni ella misma comprende. Pero su transformación trae consecuencias. Renesmee, su hija mitad humana mitad vampiro, es vista como una amenaza por los Vulturi, el antiguo clan que gobierna el mundo vampírico. Lo que sigue es una carrera contra el tiempo: los Cullen deben reunir aliados de todo el mundo para enfrentar a sus enemigos en una batalla que decidirá el destino de todos.

Bill Condon, el director ganador del Oscar, entrega aquí su trabajo más ambicioso en la franquicia. La secuencia de la batalla final —con decenas de vampiros enfrentándose en un combate épico— se convirtió en el momento más comentado de toda la saga. Y el giro que la acompaña dejó a las audiencias de todo el mundo sin palabras.

Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner cierran los roles que los convirtieron en estrellas globales. Michael Sheen regresa como Aro, el líder de los Vulturi, en una actuación que los fans celebraron. El elenco incluye a Ashley Greene, Peter Facinelli, Mackenzie Foy como Renesmee, y la aparición de Maggie Grace y Lee Pace entre los vampiros aliados.

Para quienes vivieron el fenómeno Crepúsculo, este reestreno es la oportunidad de despedirse una vez más en pantalla grande. Para una nueva generación, es el capítulo donde todo termina —y donde la saga entrega su momento más épico. “La saga Crepúsculo: Amanecer – Parte 2” llega a cines este 12 de marzo. El final te espera.