SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Kylie Minogue en Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza

Casi dos horas y más de 20 canciones, despachó la diva australiana la noche del 12 de agosto. Una presentación cargada a la pista de baile, que fluyó con un diseño bien trabajado y una sorprendente gracia en escena. Además sazonó con un toque moderno algo de su material más antiguo.

Felipe RetamalPor 
Felipe Retamal
Kylie Minogue en Chile Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

La idea es emular la sensación de vértigo de una discoteca. El beat de pulso firme y sostenido sonaba mientras surgía el espectacular juego de luces láser, de intenso azul, en el espacio del Movistar Arena. Fue la introducción para Kylie Minogue. Una entrada de estrella.

En su segundo show en su regreso al país, tras su presentación del sábado 16 en Gran Arena Monticello, la diva ofrece un show directo y concentrado en su figura. “Santiago”, dice cuando entra al escenario, con 15 minutos de retraso en un repleto Arena, mientras aún hay gente acomodándose en sus asientos. Aunque no durarán mucho sentados.

De entrada, la australiana despliega uno de los varios popurrís de temas que sonarán durante la noche. De la más reciente Lights camera action, al hit What do I have to do, que cierra con la diva posando a contraluz, estos segmentos apuntan a encender al respetable. Vestida con un conjunto anaranjado como de látex, Minogue se mueve con una sorprendente gracia y su voz suena en forma, pese a su intenso calendario de giras y sus bien llevados 57 años (aunque hay pasajes es que es notorio el auxilio de las pistas).

Kylie Minogue en Chile Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

El Tension Tour arrancó en su natal Australia en febrero y llega a Chile tras su paso por Estados Unidos y un reciente tramo por Europa. En general ha recibido buenas críticas de la prensa internacional

A la manera de divas como Madonna o Rafaella Carra, algunos transiciones entre los segmentos del show son marcados por coreografías en solitario del eficiente y bien preparado cuerpo de baile de la artista (totalmente masculino). En las pantallas, una imagen de su rostro bañado en color de alta resolución marca su regreso al escenario tras su primer cambio de vestuario, esta vez con un conjunto de un rojo oscuro y de inspiración oriental. La extravagancia es parte de su propuesta.

La banda en vivo de tres músicos (batería, bajo/teclado y guitarra), a los que se suman tres coristas, sostiene el repertorio del show. Aunque, evidentemente, es Kylie la que concentra el protagonismo. La iluminación la sigue en su recorrido por el escenario y cuando camina por la pasarela que se extiende desde el mismo.

Kylie Minogue en Chile Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

La cantante aprovecha una pausa para generar un momento de acercamiento al público. Lee algunos de los carteles y saluda a los fans más militantes que han llegado a la fiesta con outfits a juego, donde brillan las lentejuelas.

Luego sigue el show con el hit The Loco-motion, un tema de 1987, que suena renovado con un arreglo sostenido en una rítmica marchante. Así, se aprovecha para moverse al pequeño escenario central, donde Kylie se hace acompañar por sus tres coristas y el guitarrista de su banda.

Es el momento en que sale de la discoteca y se dedica a mimar a los fans, cantando fragmentos de temas e incluso se agacha para cantarle a uno que le obsequia una delicada rosa. Apropiadamente, canta una estrofa de Where the wild roses grow, el tema que grabó junto a su compatriota Nick Cave, y sigue con Say Something, coronando un momento emotivo. Luego regresa al escenario donde se reactiva el universo de neón.

Kylie Minogue también ofrece dramatismo al hacer Confide to me. Antes de cantar, pasa en la pantalla un pequeño corto en blanco y negro de inspiración clásica, que sorprende al público. Regresa vistiendo una capa negra que marca su nuevo cambio de look y le da un aire de misterio al tema. Las percusiones, machacantes pero de mid tempo le suman tensión a un momento más cargado a la electrónica. Una combinación que a ratos coquetea con el triphop y le permite hacer algunos juegos de interpretación, alargando las notas.

Kylie Minogue en Chile Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

El intervalo final mantiene el tranco. El público rompe en ovación cuando pasa el hit Can’t Get You Out of My Head, muy fiel a la versión de estudio, aunque con un ligero acento en los beats, para invitar al baile. Cuando parece terminar, Kylie canta a capella junto al público el insistente estribillo “La-la-la, la-la-la-la-la”. Un momento en que ella en solitario mantiene en alto la tensión del show, con el manejo de una experimentada en la carretera.

El subidón de energía permite el remate del show, en que pasan como una sola gran repasada el hit viral Padam Padam, In My Arms y Love at First Sight. El público brama por su ídola, pero ella se muestra sorprendida. Posiblemente es parte del personaje, aunque es una reacción que se siente genuina ante el agradecimiento del público. El show, pese a extenderse por casi dos horas no se sintió pesado y fluyó gracias a un esquema bien trabajado y un protagonismo que Minogue lleva con un sorprendente relajo. Como en una noche en la disco.

Lee también:

Más sobre:Kylie MinogueMovistar ArenaFeverCan't Get You Out of My HeadConciertoMúsicaMúsica Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Democracia Viva: Fiscalía cierra investigación, pero mantiene en suspenso situación de Jackson, Crispi y Martínez

“Por causas de delitos violentos, incluidos secuestros”: Realizan importante operativo policial en Independencia

China asegura que ha “expulsado” a un destructor militar de EEUU tras una incursión “ilegal”

Estos son los 4 restaurantes de Lima que destacan entre los 50 mejores del mundo

Con sabor a terremoto y Fiestas Patrias: así es la nueva cerveza lanzada por LOA y NotCo

“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

Lo más leído

1.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

2.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

3.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

4.
Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

5.
No hay marcha atrás: en tenso concejo municipal, San Miguel aprueba cambiar nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

No hay marcha atrás: en tenso concejo municipal, San Miguel aprueba cambiar nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Servicios

Temblor hoy, miércoles 13 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 13 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

Democracia Viva: Fiscalía cierra investigación, pero mantiene en suspenso situación de Jackson, Crispi y Martínez
Chile

Democracia Viva: Fiscalía cierra investigación, pero mantiene en suspenso situación de Jackson, Crispi y Martínez

“Por causas de delitos violentos, incluidos secuestros”: Realizan importante operativo policial en Independencia

Temblor hoy, miércoles 13 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Polémica por eliminación del feriado bancario escala al Congreso: senadores presentan proyecto para reponerlo
Negocios

Polémica por eliminación del feriado bancario escala al Congreso: senadores presentan proyecto para reponerlo

Las declaraciones de los gerentes de Santander y BancoEstado en juicio por tarifas, y el cruce de los abogados

Kast y Matthei prometen fuerte recorte del gasto público y Jara anticipa los tres ejes de su programa

Estos son los 4 restaurantes de Lima que destacan entre los 50 mejores del mundo
Tendencias

Estos son los 4 restaurantes de Lima que destacan entre los 50 mejores del mundo

Con sabor a terremoto y Fiestas Patrias: así es la nueva cerveza lanzada por LOA y NotCo

“Similar a Ozempic”: la nueva pastilla que provoca una pérdida de peso importante, según un ensayo

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing
El Deportivo

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

La UC suspende uno de los eventos previos a la inauguración del Claro Arena

Fernanda Labraña y Antonia Vergara consiguen un triunfal debut en el primer W15 de Santiago

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Kylie Minogue en Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza
Cultura y entretención

Kylie Minogue en Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza

“¿Quién crees que es esa persona?”: la misteriosa aparición de David Bowie en el universo de Twin Peaks

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

China asegura que ha “expulsado” a un destructor militar de EEUU tras una incursión “ilegal”
Mundo

China asegura que ha “expulsado” a un destructor militar de EEUU tras una incursión “ilegal”

El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel avala el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas

La Guardia Nacional inicia su despliegue en Washington tras la orden de Trump

Hablemos de amor: Me terminó un bot
Paula

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos