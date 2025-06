En plena década de 1990, cuando el Brit Pop se plantaba como un fenómeno global, The Beatles tuvo su esperada reunión, al menos de sus integrantes sobrevivientes. Juntos dieron vida al proyecto The Beatles Anthology, que revisitó la carrera del cuarteto y dio luz a dos “nuevas” composiciones a partir de maquetas caseras de John Lennon: Free as a bird y Real love.

Pero mientras los nostálgicos recibían este material con entusiasmo, la juventud escuchaba a los nuevos héroes, como Blur, Oasis, o Pulp. Sin embargo, tras la muerte de Kurt Cobain y la desaparición del grunge, de repente se puso de moda recordar a los héroes de la invasión británica. Era el regreso de la “Cool Britannia”, justo a tiempo para la reunión de The Beatles.

La canción del Brit Pop que fascinó a Paul McCartney: “Un momento mágico”

Aunque Paul McCartney pensaba que bandas como Oasis eran herederos directos de los Fab Four, eso no significaba que no pudiera encontrarles mérito a bandas como The Verve. Precisamente, una de sus canciones le encantaba a“Macca”.

“Siempre hay un momento mágico. [Como] en The Drugs Don’t Work. Recuerdo haber escuchado ese disco, la acústica entrando, pero cuando llega a esa línea, es como: ‘Joder, eso hay que decirlo’. No se había dicho antes".

Lo curioso es que The Verve tuvo problemas legales con los Rolling Stones, contemporáneos de Paul, por el riff inicial de la canción Bitter Sweet Symphony, pero esa es otra historia.