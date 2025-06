La canción más triste de la historia según la ciencia (y no es de The Smiths)

La melancolía y la tristeza son habituales tópicos en las composiciones de la música popular. Así, hay canciones de bandas como The Smiths, R.E.M., The Cure, The Verve, entre muchas otras, que por su letra o su estructura armónica evocan esos sentimientos.

Pero ¿hay una forma de saber cuál es la más triste de todas? en el 2006, el Dr. Harry Witchel, catalogó las canciones más tristes de acuerdo a su “coeficiente de activación musical”.

Este indicador, se construye a partir de la medición de de la frecuencia cardíaca, la respuesta respiratoria y la temperatura de la piel del oyente. Aquella combinación permite puntuar las canciones.

Según la medición de Witchel, en el tope de la lista (cargada al mercado anglo) están Angels de Robbie Williams y Sorry Seems to Be the Hardest Word de Elton John. Pero el primer lugar se lo llevó un hit noventero, The Drugs don’t work, de los británicos The Verve.

Incluida originalmente en Urban Hymns (1997), el disco más exitoso de la banda de Wigan, la canción no responde totalmente al título. En realidad, no trata sobre las drogas.

Según Richard Ashcroft, la canción aborda una ruptura. No obstante, nunca ha quedado claro si se refiere a la tensa situación de su matrimonio de entonces, o a la muerte de su padre.

“Escribí esa canción por amor a alguien y así es como salió“, dijo al portal Songfacts. “La idea de que tu amor está predestinado y que si uno de ustedes muere está destinado a reencontrarse”.

The drugs don’t work, fue el segundo single promocional de Urban Hymns. El videoclip estuvo a cargo de la dupla Andy Baybutt y George Hanson, y el grupo se vistió a la manera en que aparecieron en el video anterior, el de Bittersweet symphony.

Escucha The drugs don’t work a continuación