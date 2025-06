La canción que a John Lennon le hubiese gustado componer: “Soy demasiado literal para escribirla”

John Lennon siempre hablaba de los compositores a los que tenía como referentes, a los que de alguna forma aspiraba a ser. No solo Chuck Berry o Eddie Cochran, sino incluso contemporáneos suyos. Conocida es la influencia que el álbum The Freewheelin’ (1963), de Bob Dylan causó en él.

Tanto es así que se arriesgó con composiciones que buscaban replica el estilo del Bardo de Minnesota, como You’ve Got To Hide Your Love Away (1965), incluida en el álbum Help! de The Beatles.

A pesar de que siempre se consideró rockero, Lennon siempre tuvo apertura a escuchar nuevos estilos. En los setenta, una vez producida la separación de los Fab Four, Lennon fue uno de los atentos oyentes que tuvo la música disco.

John Lennon

La canción que a John Lennon le hubiese gustado componer

En ese estilo, hubo una canción que le encantó: Rock You Baby, de George McCrae, single original de 1974. Un sensual y pistero tema que simplemente la rompió. Llegó a vender más de once millones de copias en todo el mundo, lideró los charts de EE.UU. y Europa. Además, la revista Rolling Stone la eligió como la mejor canción del año 1974. Lennon cayó rendido ante el tema, así lo afirmó en declaraciones a la revista SPIN.

“Daría lo que fuera por haber escrito Rock Your Baby. Soy demasiado literal para escribir Rock Your Baby. Ojalá pudiera. Soy demasiado intelectual, aunque no lo soy realmente".

De todos modos, la influencia de la música disco terminó permeando sus discos. Fue el caso del single Whatever Gets You Thru The Night (1974) tema donde Lennon cantó en compañía de Elton John.

Luego, también encontramos algo del estilo en su álbum Double Fantasy (1980), donde está la canción Kiss Kiss Kiss. Eso sí, no fue compuesta por él, sino por Yoko Ono.