Culto

La cantautora española Mercedes Cañas regresa a Chile para presentar su tercer álbum

Una de las cantautoras más interesantes surgidas en el último lustro en España viene por tercera vez al país, para mostrar su próximo álbum, programado para fines de septiembre.

Por 
Equipo de Culto
Mercedes Cañas es uno de los nombres interesantes que han surgido en la escena española en el último lustro. Propietaria de los álbumes Desde aquí (2020) y Que entren en mi cabeza (2023), se ha vinculado a una escena donde la cantautoría es protagonista.

Bajo ese contexto, hace dos años compartió escenario en la mítica sala Razzmatazz de Barcelona con el grupo Bacilos, confirmando su afinidad musical en una misma canción. “Se titula Brecha, por todas esas veces que hemos querido abrir una brecha en el tiempo y quedarnos a vivir en ese momento” dice en un comunicado Mercedes Cañas sobre el primer adelanto de su próximo disco, Todo en su lugar, programado para el 19 de septiembre.

“Este nuevo disco viene cargado de canciones sobre mi vida y mis experiencias. Es un recorrido sobre mis vivencias y, como siempre, cada canción surge desde la experiencia del día a día y todos los hechos que me motivan a escribir” adelanta la artista en medio de su gira española.

El tercer álbum de la joven cantautora incluirá 11 canciones de las que ya se conocen en plataformas Me perdono, Tercero A, Señales de humo y la más reciente Brecha. Un trabajo independiente que será presentado en una gira por España y Latinoamérica incluyendo su tercera visita a Chile con un show el próximo sábado 27 de septiembre en el Club Subterráneo (entradas a la venta en sistema Ticketplus).

“La relación con mi público chileno es absolutamente pasional. Desde la primera vez ha sido un público caluroso que me ha recibido con cariño y me ha hecho sentir en un lugar conocido. Cada vez que tengo un concierto en Chile es una experiencia única y me siento como en casa” dice la cantante a semanas de viajar a Santiago.

Y consultada sobre su conocimiento en música chilena cuenta “Me gusta mucho la primera etapa de Cami”.

