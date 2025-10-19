La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025
El certamen también entregó dos galardones a La Corazonada, el tercer largometraje de Diego Soto, y la cineasta alemana Helga Fanderl recibió el Pudú a la Trayectoria. El encuentro aprovechó la ceremonia de premiación para confirmar las fechas de su edición 2026.
Este sábado, en una ceremonia realizada en el Teatro Regional Cervantes y conducida por la actriz Macarena Teke, el Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia) reveló los ganadores de su edición número 32. Un punto decisivo en la recta final de un certamen que este año ha exhibido más de 240 películas y nuevamente ha contado con masiva concurrencia de público.
“A nombre del festival y en representación de quienes trabajamos en el día a día, queremos expresar nuestro agradecimiento a audiencias, cineastas, prensa, que han colmado las salas y nos ha brindado una fiesta ciudadana preciosa”, señaló Raúl Camargo, director de FICValdivia.
“Estamos muy, muy felices de lo que ha sido la celebración de esta versión número 32 del certamen y por eso queremos agradecerles a cada quien llenó justamente estos espacios de encuentro público a través de una pantalla grande”, agregó.
Con la asistencia de autoridades locales, regionales, académicas y público general, FICValdivia reveló a las cintas premiadas de sus diferentes categorías de corto y largometrajes. Los galardonados recibieron el Pudú, símbolo del festival y reconocimiento a la excelencia cinematográfica.
Wind, talk to me se impuso en Selección Oficial Largometraje. El filme del director Stefan Djordjevci sigue al propio realizador serbio en un viaje a su casa en el campo tras la muerte de su madre.
En tanto, Matapanki, el debut de Diego “Mapache” Fuentes, se alzó como Mejor Película Chilena. Filmada en blanco y negro, gira en torno a un punk que obtiene superpoderes que se activan con el alcohol y mata al presidente de Chile por accidente, desatando un conflicto de escala mundial. La ópera prima de Fuentes también sumó un segundo reconocimiento durante la gala: Mejor Largometraje Juvenil.
La corazonada, de Diego Soto, también obtuvo dos galardones: Mención Especial en Largometraje y Premio del Público en Largometraje. Presenta el romance que nace entre una mujer que administra un balneario junto a su hijo y un motoquero maduro.
Además, como cada año, se entregó el Pudú a la Trayectoria, que en esta edición recayó en la alemana Helga Fanderl. El reconocimiento resalta su significativa contribución al cine y la influencia que ha tenido en nuevas generaciones de realizadoras y realizadores.
El filme que dio inicio a la ceremonia de cierre fue el cortometraje Hoy es jueves cinematográfico (1978), de Ignacio Agüero. El director nacional estuvo presente en el certamen con dos largometrajes: Cien niños esperando un tren (1986), una de sus obras más reconocidas, y Cartas a mis padres muertos (2025), su largometraje más reciente.
Aunque todavía queda un día completo de festival –jornada en que se proyectarán las ganadoras–, se hicieron oficial que la 33° edición se celebrará entre el 12 y 18 de octubre de 2026.
Revisa el listado completo de ganadores a continuación:
- Mejor Largometraje: Wind, Talk to Me, de Stefan Djordjevic
- Mejor Película Chilena: Matapanki, de Diego “Mapache” Fuentes
- Premio Especial del Jurado en Largometraje: La Noche está Marchándose ya, de Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas
- Mención Especial en Largometraje: La Corazonada, de Diego Soto, y Bajo Las Banderas, El Sol, de Juanjo Pereira
- Premio del Público en Largometraje: La Corazonada, de Diego Soto
- Mejor Largometraje Juvenil: Matapanki, de Diego “Mapache” Fuentes
- Mejor Cortometraje Latinoamericano: El Reinado de Antoine, de José Luis Jiménez Gómes
- Premio Especial del Jurado en Cortometraje Latinoamericano: Memoria de un cuerpo desplazado, de Mariana Mendivil
- Mención Especial en Cortometraje Latinoamericano: Aparição, de Camila Freitas
- Mejor Cortometraje Chileno de Estudiantes de Cine y Audiovisual: Agua Fría, de Meme Cabello y Antonia Martínez Valls
- Premio Especial del Jurado en Cortometraje Chileno de Estudiantes de Cine y Audiovisual: Querido Panchito, de Luis Espinoza y Joaquín Ulloa Rivas
- Mejor Cortometraje Infantil Latinoamericano: La Gran Hazaña, de Luber Zuñiga
- Premio Especial del Jurado en Cortometraje Infantil Latinoamericano: El Jardín Mágico De Naira, de Carneiro y Carlon Hardt
- Pudú a la Trayectoria: Helga Fanderl
