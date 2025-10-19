SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025

El certamen también entregó dos galardones a La Corazonada, el tercer largometraje de Diego Soto, y la cineasta alemana Helga Fanderl recibió el Pudú a la Trayectoria. El encuentro aprovechó la ceremonia de premiación para confirmar las fechas de su edición 2026.

Gonzalo ValdiviaPor 
Gonzalo Valdivia
La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025

Este sábado, en una ceremonia realizada en el Teatro Regional Cervantes y conducida por la actriz Macarena Teke, el Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia) reveló los ganadores de su edición número 32. Un punto decisivo en la recta final de un certamen que este año ha exhibido más de 240 películas y nuevamente ha contado con masiva concurrencia de público.

“A nombre del festival y en representación de quienes trabajamos en el día a día, queremos expresar nuestro agradecimiento a audiencias, cineastas, prensa, que han colmado las salas y nos ha brindado una fiesta ciudadana preciosa”, señaló Raúl Camargo, director de FICValdivia.

“Estamos muy, muy felices de lo que ha sido la celebración de esta versión número 32 del certamen y por eso queremos agradecerles a cada quien llenó justamente estos espacios de encuentro público a través de una pantalla grande”, agregó.

Con la asistencia de autoridades locales, regionales, académicas y público general, FICValdivia reveló a las cintas premiadas de sus diferentes categorías de corto y largometrajes. Los galardonados recibieron el Pudú, símbolo del festival y reconocimiento a la excelencia cinematográfica.

Wind, talk to me se impuso en Selección Oficial Largometraje. El filme del director Stefan Djordjevci sigue al propio realizador serbio en un viaje a su casa en el campo tras la muerte de su madre.

En tanto, Matapanki, el debut de Diego “Mapache” Fuentes, se alzó como Mejor Película Chilena. Filmada en blanco y negro, gira en torno a un punk que obtiene superpoderes que se activan con el alcohol y mata al presidente de Chile por accidente, desatando un conflicto de escala mundial. La ópera prima de Fuentes también sumó un segundo reconocimiento durante la gala: Mejor Largometraje Juvenil.

La corazonada, de Diego Soto, también obtuvo dos galardones: Mención Especial en Largometraje y Premio del Público en Largometraje. Presenta el romance que nace entre una mujer que administra un balneario junto a su hijo y un motoquero maduro.

Además, como cada año, se entregó el Pudú a la Trayectoria, que en esta edición recayó en la alemana Helga Fanderl. El reconocimiento resalta su significativa contribución al cine y la influencia que ha tenido en nuevas generaciones de realizadoras y realizadores.

El filme que dio inicio a la ceremonia de cierre fue el cortometraje Hoy es jueves cinematográfico (1978), de Ignacio Agüero. El director nacional estuvo presente en el certamen con dos largometrajes: Cien niños esperando un tren (1986), una de sus obras más reconocidas, y Cartas a mis padres muertos (2025), su largometraje más reciente.

Aunque todavía queda un día completo de festival –jornada en que se proyectarán las ganadoras–, se hicieron oficial que la 33° edición se celebrará entre el 12 y 18 de octubre de 2026.

Revisa el listado completo de ganadores a continuación:

  • Mejor Largometraje: Wind, Talk to Me, de Stefan Djordjevic
  • Mejor Película Chilena: Matapanki, de Diego “Mapache” Fuentes
  • Premio Especial del Jurado en Largometraje: La Noche está Marchándose ya, de Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas
  • Mención Especial en Largometraje: La Corazonada, de Diego Soto, y Bajo Las Banderas, El Sol, de Juanjo Pereira
  • Premio del Público en Largometraje: La Corazonada, de Diego Soto
  • Mejor Largometraje Juvenil: Matapanki, de Diego “Mapache” Fuentes
  • Mejor Cortometraje Latinoamericano: El Reinado de Antoine, de José Luis Jiménez Gómes
  • Premio Especial del Jurado en Cortometraje Latinoamericano: Memoria de un cuerpo desplazado, de Mariana Mendivil
  • Mención Especial en Cortometraje Latinoamericano: Aparição, de Camila Freitas
  • Mejor Cortometraje Chileno de Estudiantes de Cine y Audiovisual: Agua Fría, de Meme Cabello y Antonia Martínez Valls
  • Premio Especial del Jurado en Cortometraje Chileno de Estudiantes de Cine y Audiovisual: Querido Panchito, de Luis Espinoza y Joaquín Ulloa Rivas
  • Mejor Cortometraje Infantil Latinoamericano: La Gran Hazaña, de Luber Zuñiga
  • Premio Especial del Jurado en Cortometraje Infantil Latinoamericano: El Jardín Mágico De Naira, de Carneiro y Carlon Hardt
  • Pudú a la Trayectoria: Helga Fanderl

Lee también:

Más sobre:CineMatapankiWind, Talk to MeLa CorazonadaFestival de Valdivia 2025FICValdivia 2025FICValdiviaCine Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cierran estación de Metro Universidad Católica tras disturbios por conmemoración del 18-O

Incendio forestal afecta a ladera de cerro Renca

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Muere Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit

EE.UU. advierte que Hamas planea atacar a civiles palestinos en aparente violación del alto al fuego en Gaza

Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer

Lo más leído

1.
Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

Philippe Aghion, Nobel de Economía 2025: “Chile es un país muy dinámico, pero necesitan trabajar en su sistema educativo”

2.
Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

Por primera vez en la UE (y contra la tendencia en Chile): Grecia se dispone a introducir jornada laboral de 13 horas diarias

3.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

4.
Temblor hoy, sábado 18 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 18 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Ministro Cordero por informe de Contraloría: “Los servicios de salud no debieran seguir a cargo de la destrucción de drogas”

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Así funciona el delivery que llega hasta los pisos 70 de los rascacielos

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Estos son los 7 alimentos que combaten la inflamación

Servicios

Cómo cuidar tu refrigerador y tus alimentos frente al calor

Cómo cuidar tu refrigerador y tus alimentos frente al calor

A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Francia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Francia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del Six Kings Slam 2025

Dónde y a qué hora ver a Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del Six Kings Slam 2025

Cierran estación de Metro Universidad Católica tras disturbios por conmemoración del 18-O
Chile

Cierran estación de Metro Universidad Católica tras disturbios por conmemoración del 18-O

Incendio forestal afecta a ladera de cerro Renca

Expulsan a turista francés del Parque Nacional Torres del Paine tras provocar amago de incendio

Felices y aforrados
Negocios

Felices y aforrados

Sin especulación no hay trenes

Prosegur: “Las empresas necesitan sofisticar sus niveles de seguridad”

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit
Tendencias

Revelan la causa de muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit

Investigan como homicidio la muerte del fundador de Mango, Isak Andic

¿Es cierto que los crucigramas, sudokus y juegos de lógica previenen la demencia?

Zidane Yáñez encabeza la nómina final de la Roja Sub 17 para el Mundial de Qatar
El Deportivo

Zidane Yáñez encabeza la nómina final de la Roja Sub 17 para el Mundial de Qatar

Almuerzo en una viña y cara a cara con los presidentes de los clubes: la agenda de Infantino en su visita exprés a Chile

Un ejercicio de memoria: cómo Coquimbo Unido busca mantener el nivel tras un mes sin jugar

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025
Cultura y entretención

La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025

Muere Sam Rivers, bajista y miembro fundador de Limp Bizkit

Mampato: el regreso de un clásico de los niños del ayer

EE.UU. advierte que Hamas planea atacar a civiles palestinos en aparente violación del alto al fuego en Gaza
Mundo

EE.UU. advierte que Hamas planea atacar a civiles palestinos en aparente violación del alto al fuego en Gaza

Miles de manifestantes se toman las calles de Tel Aviv para exigir a Hamas entrega de cadáveres de rehenes

Bolivia define este domingo a su próximo presidente entre Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga

Los entretelones de Vota por la Niñez
Paula

Los entretelones de Vota por la Niñez

1 de cada 8 chilenas tendrá cáncer de mama: cómo detectar a tiempo la enfermedad y cuáles son sus síntomas

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca