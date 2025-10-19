La chilena Matapanki y la serbia Wind, Talk to Me triunfan en FICValdivia 2025

Este sábado, en una ceremonia realizada en el Teatro Regional Cervantes y conducida por la actriz Macarena Teke, el Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia) reveló los ganadores de su edición número 32. Un punto decisivo en la recta final de un certamen que este año ha exhibido más de 240 películas y nuevamente ha contado con masiva concurrencia de público.

“A nombre del festival y en representación de quienes trabajamos en el día a día, queremos expresar nuestro agradecimiento a audiencias, cineastas, prensa, que han colmado las salas y nos ha brindado una fiesta ciudadana preciosa”, señaló Raúl Camargo, director de FICValdivia.

“Estamos muy, muy felices de lo que ha sido la celebración de esta versión número 32 del certamen y por eso queremos agradecerles a cada quien llenó justamente estos espacios de encuentro público a través de una pantalla grande”, agregó.

Con la asistencia de autoridades locales, regionales, académicas y público general, FICValdivia reveló a las cintas premiadas de sus diferentes categorías de corto y largometrajes. Los galardonados recibieron el Pudú, símbolo del festival y reconocimiento a la excelencia cinematográfica.

Wind, talk to me se impuso en Selección Oficial Largometraje. El filme del director Stefan Djordjevci sigue al propio realizador serbio en un viaje a su casa en el campo tras la muerte de su madre.

En tanto, Matapanki, el debut de Diego “Mapache” Fuentes, se alzó como Mejor Película Chilena. Filmada en blanco y negro, gira en torno a un punk que obtiene superpoderes que se activan con el alcohol y mata al presidente de Chile por accidente, desatando un conflicto de escala mundial. La ópera prima de Fuentes también sumó un segundo reconocimiento durante la gala: Mejor Largometraje Juvenil.

La corazonada, de Diego Soto, también obtuvo dos galardones: Mención Especial en Largometraje y Premio del Público en Largometraje. Presenta el romance que nace entre una mujer que administra un balneario junto a su hijo y un motoquero maduro.

Además, como cada año, se entregó el Pudú a la Trayectoria, que en esta edición recayó en la alemana Helga Fanderl. El reconocimiento resalta su significativa contribución al cine y la influencia que ha tenido en nuevas generaciones de realizadoras y realizadores.

El filme que dio inicio a la ceremonia de cierre fue el cortometraje Hoy es jueves cinematográfico (1978), de Ignacio Agüero. El director nacional estuvo presente en el certamen con dos largometrajes: Cien niños esperando un tren (1986), una de sus obras más reconocidas, y Cartas a mis padres muertos (2025), su largometraje más reciente.

Aunque todavía queda un día completo de festival –jornada en que se proyectarán las ganadoras–, se hicieron oficial que la 33° edición se celebrará entre el 12 y 18 de octubre de 2026.

Revisa el listado completo de ganadores a continuación: