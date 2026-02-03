SUSCRÍBETE POR $1100
    La destacada pianista Svetlana Smolina se presenta en Teatro CA660

    La destacada intérprete rusa llega al Teatro CA660 de CorpArtes con un repertorio de alto impacto técnico, que cuenta con obras de Tchaikovsky, Chopin, Gershwin, Ginastera y otros compositores.

    Equipo de Culto

    El próximo martes 17 de marzo a las 20:00 horas, el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes se llenará del virtuosismo y la elegancia de la reconocida pianista rusa Svetlana Smolina, quien presentará un recital de piano en el que interpretará de manera magistral algunas de las más desafiantes obras del repertorio pianístico.

    El programa será un recorrido por el lirismo y la fantasía de Tchaikovsky y Chopin, pasando por la intensidad romántica de Liszt, hasta la vitalidad rítmica de Gershwin, Lecuona, Ginastera y Balákirev, ofreciendo así una experiencia musical diversa, exigente y profundamente emocionante, que será desplegada en un espacio de vanguardia y acústica de primer nivel en Las Condes.

    Svetlana Smolina es considerada por Los Angeles Times como “una pianista rusa excepcional con un toque exuberante”, mientras que The New York Times la describe como “fascinante y dinámica, entre las mejores pianistas del siglo XXI”.

    “Es realmente un honor contar por primera vez con el talento de la gran pianista rusa Svetlana Smolina, en este recital que reafirma nuestro compromiso de entregar una experiencia de gran calidad acústica y alto impacto a nuestro público. Quedan todos cordialmente invitados a conocer el virtuosismo de una artista de renombre mundial, que ha sido ampliamente premiada y destacada por los mejores críticos de la música”, señala José Tomás Palma, director ejecutivo de Fundación CorpArtes.

    El recital de piano Svetlana Smolina se presentará el martes 17 de marzo a las 20:00 horas, en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes, ubicado en Rosario Norte #660, piso -2, Las Condes.

    Las entradas se pueden adquirir en www.corpartes.cl y los valores van desde los $25.000 hasta los $50.000, desde 15% de descuento para estudiantes, tercera edad y convenios. Entradas en preventa con un 20% de descuento hasta agotar stock.

