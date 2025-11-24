La estrella del soul Macy Gray agenda su debut en Chile

La ganadora del Grammy a la mejor interpretación vocal pop y voz del inolvidable éxito “I Try”, Macy Gray, llega por primera vez a Chile con su gira “25th ANNIVERSARY TOUR perfoming ON HOW LIFE IS”.

Con su inconfundible timbre y un virtuosismo que marcó la escena estadounidense, Macy Gray debutará en el país el sábado 14 de marzo de 2026 en Club Chocolate.

“Ícono de una generación y dueña de un estilo inconfundible, la artista promete una noche donde la emoción y el alma del soul se harán sentir en Santiago”, dice un comunicado.

Reconocida no solo por su música sino también por su presencia en el cine, con recordadas participaciones en “Training Day” junto a Denzel Washington, “For Colored Girls” de Tyler Perry y la serie “Fuller House” de Netflix, Macy Gray llega al país con una gira que celebra los 25 años de su álbum debut “On How Life Is”, un trabajo que revolucionó el soul y el pop a fines de los 90.

El disco, certificado triple platino, presentó al mundo su track “I Try”, tema que le valió un Premio Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Pop en 2000. En su paso por el país, Gray interpretará las canciones más queridas junto a otros clásicos de su carrera.

Las entradas estarán disponibles a partir del martes 25 de noviembre a las 10:00 hrs. a través de Puntoticket, el único canal oficial de venta.