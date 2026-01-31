La fiesta del “Puma” Rodríguez, el triunfo de Claudio Michaux y la euforia por Joe Vasconcellos: la primera noche del Festival de Las Condes

El 30 de enero, en el Parque Padre Hurtado, se realizó la primera noche del Festival de Las Condes. En su novena edición, el evento logró juntar a 20 mil personas. José Luis “El Puma” Rodríguez bromeó con la gente y transformó al público en una fiesta. Por su lado, Claudio Michaux logró una conexión genuina con los espectadores y generó risas y aplausos. Para cerrar la noche, Joe Vasconcellos hizo bailar a los asistentes, quienes lo esperaban impacientes por bailar.

Antes de comenzar con el espectáculo, los presentadores, Cristián Riquelme y Diana Bolocco, mandaron un abrazo a las personas que fueron afectadas por los incendios en el sur. Durante el evento, hubo una caja móvil de Desafío Levantemos Chile para recolectar dinero.

30-01-2025 Jose Luis Puma Rodriguez se presenta en el 9° Festival de Las Condes - Culto LT- Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

La fiesta del Puma

Incluso antes de empezar el evento, cuando José Luis “El Puma” Rodríguez aparecía en las pantallas, el público gritaba. En las primeras filas, un grupo de fanáticos levantaba carteles con consignas como “Puma Te Amo”.

Acompañado por su banda, el artista salió al ruedo a las 10:17 de la noche. Su primera acción: agradecer a Dios por ver a su público chileno. “Nadie los ha podido sacar de mi corazón”, dijo antes de comenzar a cantar.

Desde una silla, el cantante interpretó una de sus obras con más de cuatro décadas de existencia, Dueño de nada. Las baladas lentas hicieron efecto en el público, quienes las coreaban desde el primer minuto. Incluso, los presentadores bailaron los lentos en un costado del escenario.

El Puma demostraba su carisma en el escenario. Agradeció a Dios en varias ocasiones y jugó con el público. Por ejemplo, en un momento les preguntó a las mujeres si perdonarían a un infiel, a lo que le respondieron que no. Después, les hizo la misma interrogante a los hombres y recibió un sí parcial. El artista remató con “Los hombres tenemos más capacidad de perdón”, entre risas. Después de este diálogo con los asistentes, pasó a cantar Culpable soy yo

Si con la canción Boca, dulce boca logró que algunos se levantaran de su asiento, el punto de quiebre en su presentación fue la canción Pavo real. El Puma hizo que la mayoría de las personas se levantaran de su silla, aplaudiera, cantaran con él y bailaran. Tanto así, que parecía como si los asistentes estuvieran haciendo una coreografía multitudinaria.

El artista no se quedó atrás. En el escenario se puso de pie, se sacó la chaqueta blanca y bailó sus canciones. Al cerrar cada tema, abría los brazos hacia el público y les agradecía.

El Puma cerró su presentación, de más de una hora, después de recibir la estrella de Las Condes. Al retirarse, las personas pedían una canción más. El deseo fue concedido y el artista tocó Baila mi rumba, cerrando así su gran fiesta en el escenario del Festival.

30-01-2025 Humorista Claudio Michaux se presenta en el 9° Festival de Las Condes - Culto LT- Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

Tiempo récord de Claudio Michaux

A las 11:50, con música rock de fondo, Claudio Michaux hizo su aparición en el escenario del Festival de Las Condes. El primer chiste del humorista fue tacharse a sí mismo de “cuma”, en contraste con el público de Las Condes. Con esto, el comediante no tardó ni cinco minutos en sacar las primeras risas.

Lo siguiente fue hacer observaciones sobre la edad de los asistentes y una niña que desde el público le dijo que nació en 2018. Esto le dio paso a nombrar las diferencias de la televisión de antes con la actual, hablando específicamente del episodio donde a Junior Playboy lo hicieron oler un trasero en el programa “Juga2”. Tras eso, le hizo una ácida broma a Julio César Rodríguez diciéndole feo, algo que encontró eco en los asistentes que comenzaron a gritarle al presentador de televisión.

Claudio Michaux continuo la noche con una rutina sumamente enérgica y en conexión con el público. En un momento, el comediante recordó el jingle de la sal de frutas Disfruta y logró que el público del Festival cantara la canción completa.

Las pantallas jugaron un rol sumamente importante en la rutina de Michaux. Por ejemplo, cuando contaba una anécdota de su sobrino, la cámara justo grabó al niño. El público se rio, pero como el humorista no sabía qué se mostraba en pantalla, le causó confusión. También, en dos ocasiones, las pantallas se desconfiguraron y mostraron imágenes que no tenían relación con el espectáculo.

El público conectó con la presentación del comediante, sobre todo con el chiste de equivocarse de nombre de la pareja. En su rutina, Claudio Michaux explica que a su esposa Macarena le dijo Vania, un error fatal. El humorista repitió el nombre varias veces en su presentación e incluso Diana Bolocco le hizo una broma al respecto.

Claudio Michaux tuvo una noche exitosa, no solo porque el público presente conectó con él. Si no que también los televidentes lo sintonizaron, siendo el peak de la noche con 910 mil personas viendo la transmisión de Chilevisión.

30-01-2025 Joe Vasconcellos se presenta en el 9° Festival de Las Condes - Culto LT- Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

Las ansias por Joe Vasconcellos

Alrededor de la una de la mañana, salió Joe Vasconcellos para finalizar la primera noche del Festival de Las Condes. Los ritmos tropicales se apoderaron del escenario y, a pesar de la hora, el público recibió al artista de pie listo para escuchar su música.

En un inicio, los espectadores acompañaron al artista con movimientos lentos en la canción Mágico. Pero cuando Joe Vasconcellos tocó Las Seis, los espectadores eufóricos comenzaron a bailar y cantar las canciones a los gritos.

La habilidad de Joe Vasconcellos con los instrumentos es notoria. Durante su presentación cantó mientras tocaba la guitarra, la güira o la armónica.

Tras esto, imágenes del puerto de Valparaíso se comenzaron a proyectar a sus espaldas. Se podía ver la colorida ciudad porteña y el azul del mar rodeándolo, mientras el artista cantaba La joya del pacífico.

Tras recibir la estrella de Las Condes, el multinstrumentista tocó Ciudad traicionera. El foco de la interpretación era él y su guitarra, lo que dejó un momento muy íntimo con el público presente. Para cerrar la primera noche del Festival de Las Condes, el artista tocó Hijo del sol luminoso, en un escenario que se llenó de luces cálidas.