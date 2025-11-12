OFERTA ELECCIONES $990
    La historia de Be the One, el hit temprano de Dua Lipa que marcó uno de los momentos más emotivos de su show en Chile

    El tema marcó uno de los instantes más intensos de su primer show del martes 11 de noviembre en el Estadio Nacional, incluso interpretándolo con el celular de un fanático.

    Por 
    Equipo de Culto
    La historia de Be the One, el hit temprano de Dua Lipa que marcó uno de los momentos más emotivos de su show en Chile

    La noche del martes 11 de noviembre, en pleno Estadio Nacional atestado hasta las banderas, Dua Lipa sobre el final de su espectáculo presentó una canción como quien lo hace con sus primeros trabajos, con sus primeros pasos laborales, cuando se roza la ingenuidad y la expectativa.

    “Esta es una canción de mi primer álbum”, dijo al introducir Be the one, track que efectivamente integra su primer disco homónimo de 2017, el minuto donde no era la superestrella de hoy y donde le tocaba golpear puertas como un nombre recién en ascenso. Por eso quizás las ganas de incluirla sobre el corolario de su recital. Y en una versión extensa, muy coreada y acompañada por los celulares iluminados que se agitaban de arriba hacia abajo desde galerías y plateas.

    De alguna forma, Dua Lipa le guarda una estima especial a Be the one. La canción fue escrita por los compositores Lucy Taylor, Jack Tarrant y Digital Farm Animals, quienes también se encargaron de la producción. El track aborda una relación sentimental de Taylor-gran amiga de Lipa-, por eso pensaron que sería idóneo que ella la interpretara.

    Pero Dua Lipa se negó. Creyó que si no era una canción suya, compuesta y escrita de su puño y letra, no correspondería que la cantara. Sobre todo porque es un tema donde la hablante femenina le pide a su novio que la perdone.

    Pero algo pasó y vino el clic definitivo. La británica estaba presionada por su sello para que la grabara de todas maneras, ya que les parecía divertida y atractiva. La cantante insistía en que era una composición que no había podido “atrapar” ni “hacer suya”. Hasta que empezó a cantarla de forma más seguida.

    Dua Lipa en Chile Foto: DG Medios y Andie Borie. AndieBorie

    Y una vez entró al estudio con Lucy Taylor y Digital Farm Animals para terminar la canción. Lipa recordó haberlo pasado muy bien con ellos y sintió que por fin había hecho suya la letra. Finalmente, en esa última sesión, se convenció que podía ser un tema materializado bajo su rúbrica.

    Pese al ímpetu con que la capturó, Be the one no tuvo un despegue fácil. Fue menospreciada por algunos medios y radioemisoras, hasta que algunas radios alemanas la tomaron y se catapultó como éxito inesperado y fulminante.

    Gracias a ese empujón casi inesperado, la pieza se relanzó el 6 de diciembre de 2016, promocionándose también en el Reino Unido y Estados Unidos. Alcanzó el top 10 en nueve países, incluyendo la región de Flandes en Bélgica, donde llegó al número uno, y el Reino Unido, país natal de Lipa, donde alcanzó el puesto número nueve, convirtiéndose así en su primer sencillo en solitario en entrar en el top 10.

    Créditos: DG Medios y Andie Borie.

    Para muchos, es la primera gran canción que conocieron de Dua Lipa. Su primer gran acierto, incluso antes que golpazos como New rules.

    Por eso, muchos fans lo celebran como algo propio. En su show de este martes 11 en el Estadio Nacional de Santiago -y que repite este miércoles 12-, se ubicó en una tarima que rasguñaba la mitad de cancha y tomó el celular de un fanático para cantarla.

    A su alrededor, miles de seguidores y seguidoras alzaban también su teléfono iluminado para moverlo de arriba hacia abajo, creando un gran mosaico iluminado en la noche de Ñuñoa. Un tributo a los días iniciales donde todo despegó.

