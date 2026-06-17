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    La historia tras la canción del legendario Alan Parsons que abre los partidos del Mundial 2026

    La pieza instrumental se ha convertido en característica en el momento en que los jugadores saltan a la cancha del torneo que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá. Pero mucho antes también fue utilizado para gestas deportivas. Aunque su autor no estaba tan convencido.

    Claudio VergaraPor 
    Claudio Vergara
    La historia tras la canción del legendario Alan Parsons que abre los partidos del Mundial 2026

    Hay un minuto clave en todo partido de fútbol del actual Mundial 2026. El Big Bang de cada encuentro: cuando los grandes protagonistas inauguran la fiesta. O sea, cuando los jugadores saltan por primera vez a la cancha, ese momento cero en que se prende el nervio, la incertidumbre y la expectativa.

    Quienes han visto los primeros días del actual torneo habrán advertido que, en ese trance inicial del rito, no sólo se escuchan a las barras respectivas aleonar a sus favoritos. También asoma una melodía instrumental que transmite épica, heroísmo y competitividad.

    Es la canción con la que se ha abierto cada cita del evento hoy en desarrollo en México, Estados Unidos y Canadá.

    Se trata de Sirius, una pieza del emblemático grupo británico de rock progresivo The Alan Parsons Project, la que inicia uno de sus títulos más celebrados, Eye in the sky (1982). Es la misma agrupación que encabezó Alan Parsons, el productor, ingeniero y compositor que no sólo impulsó una prolífica carrera en solitario, sino que también participó en la producción de algunos de los discos más significativos del siglo XX, como Abbey road y Let it be, de The Beatles, o The dark side of the moon, de Pink Floyd.

    Para la historia y las canchas

    Como suele suceder con las composiciones que se catapultan como leyenda, su cuna es casi accidental: Parsons no quería que Sirius abriera su trabajo de 1982. Él apostaba a que Eye in the sky fuera el tema escogido, en sincronía con el título del álbum. Pero en un momento, trabajando en estudio y ultimando detalles, sintió que el disco debía tener una suerte de introducción instrumental que abriera los oídos del auditor, que ejerciera como las puertas de su sonido, tal como había sucedido en sus entregas anteriores

    Mientras trabajaba en ideas en casa con su sintetizador digital Fairlight CMI, uno de los más avezados de esos años, escribió un riff que le gustó, el que finalmente derivó en Sirius. Este riff lo tocó usando una muestra del teclado clavinet, para luego añadir un efecto de cinta retardado.

    El resultado no sólo lo sorprendió por la intensidad de su sonido; también empalmaba precisamente con Eye in the sky, la canción siguiente. O sea, era perfecto.

    Tan así que posteriormente no sólo ocupó espacio en sus conciertos o para musicalizar cortinas de espacios televisivos; su salto al universo del deporte fue cuestión de tiempo.

    A partir de fines de los 80, se hizo muy popular en las canchas de básquetbol, cuando los jugadores ingresaban a la cancha. Fue, de hecho, instaurado como himno por los Chicago Bulls, equipo que lo usó cuando ingresaba Michael Jordan a los partidos, uno de sus máximos astros. La canción fue elegida por el locutor Tommy Edwards después de escucharla en un cine local. Tras ser alzada por los Bulls, comenzó a ser reconocida en todo Estados Unidos. El equipo la utiliza hasta hoy en sus encuentros.

    Kamil Krzaczynski

    También empezó a sonar fuerte en partidos de fútbol americano, en algunas luchas de la WWE y en diversos videojuegos.

    La pista, además, aparece en la primera temporada de la producción de YouTube Red de 2018 Cobra Kai, cuando Johnny Lawrence ( William Zabka ) le dice a Miguel Díaz ( Xolo Maridueña ) “voy a ser tu sensei”. También sonó al final del primer episodio de The last dance, una miniserie documental de diez partes de ESPN y Netflix que se centra en la temporada 1997-98 de los Chicago Bulls, cuando ganaron su sexto campeonato de la NBA.

    La canción también pide cancha en el final de la temporada 2 de Severance, el thriller psicológico de ciencia ficción que ha cruzado con éxito las apuestas de la plataforma Apple TV. En esa secuencia, suena como si se tratara del futuro. Aunque en el actual Mundial, es presente puro: el segundo donde todo estalla.

    Más sobre:Alan ParsonsMundial 2026NorteaméricaEstados UnidosCanadáMéxicoChicago BullsMichael JordanSeveranceWWEThe BeatlesPink FloydThe Alan Parsons ProjectMúsicaMúsica culto

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