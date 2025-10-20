SUSCRÍBETE
La Hora de la Desaparición llega al streaming: dónde ver una de las mejores cintas de terror de 2025

Tras el éxito de Bárbaro (2020), el director y guionista Zach Cregger presenta la historia de una comunidad marcada por la desaparición de todos los niños de una misma clase. Su elenco incluye a Josh Brolin, Julia Garner y Alden Ehrenreich.

Equipo de Culto
La Hora de la Desaparición llega al streaming: dónde ver una de las mejores cintas de terror de 2025

En un año particularmente fecundo para el cine de terror, La hora de la desaparición (o Weapons, su título original) es uno de los filmes más destacados de este 2025.

Bajo la dirección de Zach Cregger (Bárbaro), la película presenta lo que ocurre después de que todos los niños de una misma clase –excepto uno– desaparecen misteriosamente la misma noche a las 02:17. La historia se narra desde la óptica de diferentes miembros de esa comunidad, desde una profesora (Julia Garner) hasta un joven adicto (Austin Abrams).

Estrenada en agosto en las salas del mundo, la cinta conquistó la taquilla de Estados Unidos y el mundo, recaudando US$ 267 a nivel global. También consiguió elogios de los críticos, que la posicionaron entre las mejores apuestas del género del último tiempo.

Ahora ya tiene fecha de lanzamiento en el streaming. Según el anuncio de HBO Max, estará disponible en la plataforma desde este viernes 24 de octubre, justo en la previa a Halloween.

Revisa un adelanto a continuación:

