La olvidada canción que Led Zeppelin no quería publicar: “Todos se rieron”

Asociados al hard rock e incluso precursores del metal, Led Zeppelin desplegó una variedad de estilos musicales en su discografía,

No todo eran temas más rápidos y agresivos como Inmigrant song o Rock and roll; en canciones como Tangerine, Friends, The Rain Song y muchas otras, desplegaron otros intereses.

Ya hacia 1971, en los días de su álbum sin título más conocido como Led Zeppelin IV, grabaron material más arrojado. No todo llegó a los surcos del disco y hubo canciones que recién publicaron años más tarde.

Led Zeppelin

Entre estas, estaban Boogie with Stu, Night Flight y Down by the Seaside, que se incluyeron en Physical Graffiti (1975), uno de los discos claves de Zeppelin. Hubo una razón para eso, según explicó Jimmy Page a Rolling Stone en 2015.

“Si lo piensas, no podrías haber sustituido nada del cuarto álbum con ninguno de esos temas sobrantes, y con razón”, señaló el guitarrista.

Una de esas canciones, Down by the Seaside casi no entra en el disco. Según Jimmy Page, tuvo que insistirle a sus compañeros, porque a ellos no les llamaba la atención. “Todos se rieron cuando sugerí incluir Down by the Seaside en Physical Graffiti“, señaló el guitarrista.

Inspirada en Down by the river de Neil Young, se trata de una canción midtempo sostenida en la marcha que le imprime John Bonham, el teclado que toca John Paul Jones, y la guitarra de sonoridad country (con algo de efecto tremolo) que le sumó Page.

No es de las canciones más populares de Led Zeppelin. De hecho, nunca la llegaron a tocar en vivo. En suma, es una efectiva canción de relleno que revela parte de los intereses musicales de Page.

Escucha Down by the Seaside a continuación