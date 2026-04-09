Las catadoras del Führer: llega película basada en bestseller italiano

Publicada en 2018, la novela La catadora, de Rosella Postorino, narra la historia de un grupo de mujeres cuyo trabajo consiste en dirigirse al cuartel general secreto de Adolf Hitler y probar la comida antes que él.

El cineasta italiano Silvio Soldini, conocido por Pan y tulipanes (1999), se encargó de adaptar ese bestseller a la pantalla grande.

En Las catadoras, que llegará a los cines chilenos el próximo jueves 16, la actriz alemana Elisa Schlott interpreta a Rosa Sauer, una joven que regresa a la granja de sus suegros huyendo de los bombardeos de Berlín. Pero una mañana, las SS tocan su puerta y es enviada a la Guarida del Lobo, el cuartel general de Hitler emplazado en medio del bosque, donde se une a un grupo de mujeres que deben comer tres veces al día antes de que lo haga el Führer.

Inspirado en el testimonio real de Margot Wolk, la última sobreviviente del equipo de catadoras de Hitler, el filme plantea preguntas incómodas sobre la complicidad, la culpa y la supervivencia.

Antes de su debut en salas chilenas –programado para este 16 de abril–, el largometraje tendrá una función de preestreno este jueves 9 de abril a las 18:30 horas. La proyección se realizará en el Instituto Italiano de Cultura (Triana 843, Providencia), con acceso gratuito previa inscripción en este link.

Revisa su trailer a continuación: