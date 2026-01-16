Las primeras declaraciones de Julio Iglesias tras acusaciones de agresión sexual: “Son absolutamente falsas”

El cantante español Julio Iglesias publicó un comunicado en redes sociales en el que rechaza haber cometido agresiones sexuales. Esto en medio de las acusaciones de dos mujeres que trabajaron puertas adentro en su residencia del Caribe en 2021, cuando el español tenía 77 años. La menor de ella alcanzaba los 22 años. Esta es la primera vez que Iglesias se refiere al tema.

“Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza” manifestó el músico.

En el escrito, Julio Iglesias aprovechó de mostrar su aprecio por las personas que lo han contactado. “No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”, expresa.