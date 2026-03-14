Las raíces latinas de Daniela Avanzini de Katseye, el grupo que causó furor en Lollapalooza

Las integrantes del grupo Katseye se presentaron una a una en el Banco de Chile Stage de Lollapalooza. Cuando fue el turno de Daniela Avanzini, la artista se introdujo en un fluido español. Además, aprovechó para recordar sus vínculos con la cultura de este lado del mundo. “Esto es muy personal para mí porque tengo raíces latinas”, dijo en la tarima.

Si bien la cantante nació en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, sus padres tienen un origen latinoamericano. Por el lado materno, la artista tiene ascendencia cubana. De la misma forma, su padre es de origen venezolano.

Un dato curioso es que en internet se puede encontrar un registro de Daniela Avanzini en el mítico programa de Don Francisco, Sábado Gigante. En la grabación, la cantante, en ese momento de nueve años, explica que sabe hablar español e inglés. También muestra sus dotes en la danza, lo que después sería una de las tantas habilidades que la llevó al estrellato.