Las referencias a Nicolás Maduro y la crisis en Venezuela que marcaron la rutina de Esteban Düch en Viña 2026

Finalizado el show de Jesse & Joy, fue el turno del comediante venezolano Esteban Düch en la Quinta Vergara. Desde sus primeros minutos en escena logró conectar con el público con alusiones sobre su nacionalidad y hacer guiños al recuerdo de George Harris, su compatriota que el año pasado vivió una polémica presentación en el mismo escenario.

Tras recibir los primeros aplausos, Düch continuó con anécdotas sobre su llegada a Chile y chistes sobre costumbres locales, incluyendo una imitación del acento chileno que sacó risas entre los asistentes.

Más adelante, las reflexiones sobre la situación en Venezuela y la figura de Nicolás Maduro se hicieron presentes, mezclando humor con temas más personales y sociales.

24 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR El comediante venezolano, Esteban Düch, se presenta en la Quinta Vergara, durante la tercera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO Hans Scott

Mientras relataba una escena donde fingía ser chileno hasta probar un tequeño y sacar afuera su verdadera nacionalidad, lanzó: “Maldita sea Maduro, te odio… ojalá te saquen pelo por pelo en la cárcel”.

Luego, cerca de la mitad de su rutina, Düch dio un giro en el tono y abordó de manera más reflexiva la reciente detención de Nicolás Maduro, en un pasaje donde por momentos la cuota de humor fue a la baja.

“Trataré de hacer una analogía para que mis amigos chilenos entiendan cómo se pudo haber sentido un venezolano”, refiriéndose al día del arresto.

“Imagínate que un chileno tiene que pedirle al loco más peligroso de la población, al que tiene las armas al que controla todo, al se quiere adueñar de toda la población, al que tiene el pelo amarillo” dijo, aludiendo a Donald Trump.

“Tienes que pedirle que entre a tu propia casa y se lleve a tu papá, que tiene 27 años agrediendo a tu mamá, a tus hermanos y a ti. Y este loco llega, entra, deja la cagá, rompe la puerta, se lleva al papá y al final te dice: ya me voy a llevar el galón de gas también”, remate con el que pudo sacarle risas al público en aquel segmento.