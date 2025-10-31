OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Culto

Linkin Park en Chile: se cancela la jornada especial de Halloween pensada para sus fans

El anuncio de la cancelación se realizó apenas un día antes de la fecha programada para este 31 de octubre. “Linkin Parque Halloween” estaba planteada como una actividad gratuita se realizaría como previa a la visita de Linkin Park a Chile. La instancia tenía como objetivo reunir a sus seguidores en el Parque Bustamante desde las 16:00 horas con concursos, premios y diversas dinámicas.

Por 
Equipo de Culto
Linkin Park en Chile: se cancela la jornada especial de Halloween pensada para sus fans

Los fanáticos chilenos de Linkin Park no podrán celebrar Halloween como lo tenían preparado, o al menos aquellos que planeaban asistir al encuentro convocado por la misma banda para participar en una actividad especial este 31 de octubre.

“Linkin Parque Halloween” era el nombre del evento en que los seguidores de la banda estadounidense se reunirían en el skatepark del Parque Bustamante entre las 16:00 y las 19:00 horas. La instancia buscaba ser la antesala de los conciertos que los músicos ofrecerán este domingo 2 de noviembre en el Estadio Nacional.

La venta de CD, vinilos y entradas para el show era parte de lo que prometía la jornada. Además, la convocatoria invitaba a los asistentes a asistir disfrazados con vestuario que emularan la estética del grupo.

Sin embargo, todo quedó solo en planes cuando, durante la noche del viernes, se anunció que la cita no se realizaría. A través de un comunicado de Warner Music Chile, se informó que la reunión sería cancelada.

“Queremos comunicarles que, por motivos de fuerza mayor que nos exceden, nos vemos obligados a cancelar el evento ‘Linkin Parque Halloween’”, inicia la declaración. “Esta actividad estaba planeada para los fans y sin la presencia de la banda, que se encuentra de gira y tiene programado un show en otro país ese mismo día”, continúa.

“Lamentamos profundamente las molestias que esto pueda generar a quienes tenían pensado asistir”, añade el texto. A ello, se suma que “se habían tomado todas las medidas pertinentes de seguridad para disfrutar de una jornada de carácter familiar y cuidada”.

El conjunto californiano se encuentra actualmente en Buenos Aires y este 2 de noviembre se reencontrará con el público chileno en el recinto de Ñuñoa.

Esta será su tercera visita al país, ocasión en la que promocionarán su nueva producción From Zero, álbum que marca el debut de la vocalista Emily Armstrong, quien asume el lugar del fallecido Chester Bennington.

Más sobre:Linkin ParkEstadio NacionalConciertosMúsicaFrom ZeroHalloweenEmily ArmstrongMúsica Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump niega que EE.UU. esté preparando un ataque inminente contra objetivos militares en Venezuela

Desarticulan banda que robó dos veces cultivo legal de Cannabis sativa en Pelarco: formalizan a sus 12 miembros

Desbordes tras la ofensiva de Kaiser: “Se molesta porque considero que es un tremendo riesgo que pase a segunda vuelta”

Mayne-Nicholls reconoce error en plebiscito de 1988: “El haber votado por el Sí me persigue y me avergüenza”

Prensa de EE.UU. dice que Trump se prepara para atacar objetivos militares dentro de Venezuela

Casi medio centenar de personas fallecidas tras el paso del huracán Melissa por el Atlántico y el Caribe

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

3.
Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

4.
Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

5.
A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores)

A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores)

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones

Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Desarticulan banda que robó dos veces cultivo legal de Cannabis sativa en Pelarco: formalizan a sus 12 miembros
Chile

Desarticulan banda que robó dos veces cultivo legal de Cannabis sativa en Pelarco: formalizan a sus 12 miembros

Desbordes tras la ofensiva de Kaiser: “Se molesta porque considero que es un tremendo riesgo que pase a segunda vuelta”

Mayne-Nicholls reconoce error en plebiscito de 1988: “El haber votado por el Sí me persigue y me avergüenza”

Enami reduce su producción y reporta menores ganancias al tercer trimestre
Negocios

Enami reduce su producción y reporta menores ganancias al tercer trimestre

Ley SBAP: el paisaje que no estamos viendo

Sonda reduce sus ganancias a menos de la mitad al tercer trimestre

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides
Tendencias

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito

A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores)

En vivo: Audax Italiano y Cobresal se enfrentan por la Liga de Primera
El Deportivo

En vivo: Audax Italiano y Cobresal se enfrentan por la Liga de Primera

Arde la definición por el ascenso a Primera División: Copiapó impide acceso a hinchas visitantes e indigna al Campanil

Tiago Nunes denuncia feroz ninguneo de técnico de Palmeiras tras la goleada sobre Liga de Quito

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Linkin Park en Chile: se cancela la jornada especial de Halloween pensada para sus fans
Cultura y entretención

Linkin Park en Chile: se cancela la jornada especial de Halloween pensada para sus fans

Sean “Diddy” Combs es enviado a una prisión federal en New Jersey

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

Trump niega que EE.UU. esté preparando un ataque inminente contra objetivos militares en Venezuela
Mundo

Trump niega que EE.UU. esté preparando un ataque inminente contra objetivos militares en Venezuela

Prensa de EE.UU. dice que Trump se prepara para atacar objetivos militares dentro de Venezuela

Casi medio centenar de personas fallecidas tras el paso del huracán Melissa por el Atlántico y el Caribe

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”