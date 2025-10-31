Linkin Park en Chile: se cancela la jornada especial de Halloween pensada para sus fans

Los fanáticos chilenos de Linkin Park no podrán celebrar Halloween como lo tenían preparado, o al menos aquellos que planeaban asistir al encuentro convocado por la misma banda para participar en una actividad especial este 31 de octubre.

“Linkin Parque Halloween” era el nombre del evento en que los seguidores de la banda estadounidense se reunirían en el skatepark del Parque Bustamante entre las 16:00 y las 19:00 horas. La instancia buscaba ser la antesala de los conciertos que los músicos ofrecerán este domingo 2 de noviembre en el Estadio Nacional.

La venta de CD, vinilos y entradas para el show era parte de lo que prometía la jornada. Además, la convocatoria invitaba a los asistentes a asistir disfrazados con vestuario que emularan la estética del grupo.

Sin embargo, todo quedó solo en planes cuando, durante la noche del viernes, se anunció que la cita no se realizaría. A través de un comunicado de Warner Music Chile, se informó que la reunión sería cancelada.

“Queremos comunicarles que, por motivos de fuerza mayor que nos exceden, nos vemos obligados a cancelar el evento ‘Linkin Parque Halloween’”, inicia la declaración. “Esta actividad estaba planeada para los fans y sin la presencia de la banda, que se encuentra de gira y tiene programado un show en otro país ese mismo día”, continúa.

“Lamentamos profundamente las molestias que esto pueda generar a quienes tenían pensado asistir”, añade el texto. A ello, se suma que “se habían tomado todas las medidas pertinentes de seguridad para disfrutar de una jornada de carácter familiar y cuidada”.

El conjunto californiano se encuentra actualmente en Buenos Aires y este 2 de noviembre se reencontrará con el público chileno en el recinto de Ñuñoa.

Esta será su tercera visita al país, ocasión en la que promocionarán su nueva producción From Zero, álbum que marca el debut de la vocalista Emily Armstrong, quien asume el lugar del fallecido Chester Bennington.